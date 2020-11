Mülheim: Unfall auf der A40 verursacht erheblichen Stau

Mülheim. Erneuter Unfall auf der A40 in Nähe der beschädigten Brücke in Mülheim: Ein Auto fuhr gegen die Leitplanke und verursachte erheblichen Stau.

Einen Unfall auf der A40 hat es erneut in der Nähe jener Brücke gegeben, die am 17. September von einem Tanklaster beschädigt wurde . Offenbar ist ein Fahrzeug mit einem Anhänger gegen eine Leitplanke gefahren und verlor die Kontrolle. Der Unfall passierte am Mittwochmorgen gegen 11.24 Uhr am Autobahnanschluss Mülheim-Dümpten auf dem Weg nach Venlo.

Der Fahrer und Beifahrer sind unverletzt, wie die Polizei berichtet. Allerdings blockierte der durch den Zusammenstoß umgekippte Anhänger die Fahrbahn und verursachte einen erheblichen Stau. Polizei und Feuerwehr sind dabei, die Fahrbahn zu räumen.

Wir berichten über neue Entwicklungen.