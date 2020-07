Die Mülheimer Feuerwehr hatte am Montag einen Rettungseinsatz an der A 40, Ausfahrt Mülheim-Dümpten.

Feuerwehr Mülheim: Unfall auf A 40 in Höhe Dümpten mit zwei Verletzten

Mülheim. Mülheimer Feuerwehr im Einsatz nach Kollision auf der A 40: Ein Fahrzeug war von der Fahrbahn abgekommen und hatte das Ausfahrtschild umgefahren.

Auf der A 40 in Richtung Düsseldorf hat sich am Montag gegen 11 Uhr in Höhe der Ausfahrt Dümpten ein Unfall mit zwei Verletzten ereignet. Zwei Autos waren kollidiert, ein Fahrzeug war von der Fahrbahn abgekommen und hatte das Ausfahrtschild umgefahren.

Ein Pkw stand stark beschädigt auf dem Grünstreifen

Beim Eintreffen der Mülheimer Feuerwehr stand der Pkw stark beschädigt auf dem Grünstreifen der Autobahnausfahrt. Das zweite Fahrzeug hatte mit Beschädigungen in der Autobahnausfahrt angehalten. Beide Fahrer, die jeweils allein in ihrem Wagen gesessen hatten, wurden von Rettungsdienst und Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, reinigte die Fahrbahn und übergab die Einsatzstelle der Polizei, die den Unfallhergang ermittelt. Bei dem etwa eine Stunden langen Einsatz kam es zu Verkehrsbehinderungen wegen der Sperrung einer Fahrbahn in Richtung Duisburg. Die Ausfahrt Dümpten war während des Einsatzes voll gesperrt.