Mülheim: Theaterallianz drängt mit Kultur in Stadtmitte

Initiatoren der Vier.Zentrale: Matthias Frense (Ringlokschuppen, v.l.), Anna Bründl (vier.ruhr Projektkoordinatorin), Justin und Bridget Fonkeu (Silent University), Arne Schüttler (Bildungsnetzwerk Innenstadt), Helmut Schäfer (Theater an der Ruhr) und Stephanie Steinberg (Mülheimer Theatertage) stehen vor der ehemaligen dezentrale an der Leinweberstraße in Mülheim.