Mülheim: Telefonbetrüger geben sich als DRK-Mitarbeiter aus

Mülheim. Das Mülheimer DRK warnt aktuell vor mutmaßlichen Trickbetrügern, die sich am Telefon als Mitarbeiter ausgeben und Impfungen durchführen wollen.

Der Mülheimer DRK-Kreisverband warnt vor mutmaßlichen Trickbetrügern, die sich als Mitarbeiter des DRK ausgeben. In einem Fall sei es in den vergangenen Tagen in den Abendstunden zu Anrufen bei einer Mülheimer Seniorin gekommen, berichtet Nina Rasche, DRK-Kreisgeschäftsführerin.

„Unbekannte haben sich fälschlicherweise als DRK-Mitarbeiter ausgegeben und gesagt, dass aufgrund der Corona-Pandemie keine Hilfe per Knopfdruck über das Hausnotrufgerät angefordert werden könne.“ Außerdem sei gefragt worden, ob die Person denn schon geimpft sei. Ansonsten könne das DRK sofort vorbeikommen und die Impfung gegen ein Entgelt durchführen.

Niemals kommt ein DRK-Mitarbeiter zum Impfen in private Wohnung

Nach dem Vorfall verständigte die Seniorin das Rote Kreuz in Mülheim. Die Kreisgeschäftsführerin weist ausdrücklich darauf hin, dass solche Anrufe nicht vom Deutschen Roten Kreuz getätigt werden. Corona-Schutzimpfungen werden ausschließlich im Impfzentrum an der Wissollstraße durchgeführt, niemals komme ein DRK-Mitarbeiter in private Wohnungen, um Senioren in ihrer eigenen Wohnung zu impfen.

Dies sei ein Privileg der Mülheimer Hausärzte. Außerdem betont Nina Rasche, dass die Dienstleistungen im Hausnotruf zu jeder Zeit durchgeführt werden. „Unsere Kunden bekommen zu jeder Zeit die erforderliche Hilfe, wenn sie ihren Notrufknopf drücken.“

Im Zweifel können sich Betroffene zudem stets an die Polizei wenden und den Notruf 110 wählen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim