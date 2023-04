Der Mülheimer Dennis Weiler alias DJ C-Deluxe legt am 30. April in „Franky’s Loft“ an der Sandstraße auf. Auch DJ Sash ist am Start.

Party Mülheim tanzt in den Mai: Partynacht in „Franky’s Loft“

Mülheim. „Franky’s Loft“ in Mülheim wird wieder Treffpunkt für eine große Party in den Mai. Gäste können sich auf zwei DJs und verschiedene Extras freuen.

Mit der Partyreihe „Mülheim tanzt“ geht es auch 2023 wieder energiegeladen in den Mai: Wie im Vorjahr wird am 30. April in „Franky’s Loft“ an der Sandstraße (Güterbahnhof) gefeiert, los geht’s ab 21 Uhr. Laut Veranstalter gibt es noch Restkarten im Vorverkauf, und auch an der Abendkasse kann man noch Tickets kaufen.

„Mülheim tanzt“ lockte schon 2022 beim Tanz in den Mai und an Halloween etliche Partygäste. Für die Mülheimer DJ Dennis Weiler, alias DJ C-Deluxe, und sein Kollege DJ Sash stehen. Auflegen wollen sie „den besten Partymix der Stadt“ aus 80er-, 90er- und aktuellen Chart-Hits.

Mülheimer Eventlocation „Franky’s Loft“ nach Renovierung neu eröffnet

Als besonderes Highlight ist eine Lasershow angekündigt, die atmosphärische Effekte durch die gesamte Location wirft. Alle Frauen bekommen bis 23 Uhr einen kostenlosen „Welcome-Drink“. Eine Fotobox druckt sofort und kostenlos Erinnerungsfotos zum Mitnehmen aus. Die Eventlocation „Franky‘s Loft“ wurde erst im Januar 2023 nach einer Renovierungsphase neu eröffnet und will jetzt überzeugen mit gemütlichem Ambiente sowie hochwertiger Licht- und Beschallungstechnik.

Tickets für „Mülheim tanzt“ gibt es im Franky‘s an der Ruhrpromenade und im Franky‘s Wasserbahnhof Mintard sowie online unter www.muelheimtanzt.de. Vorverkauf: 15 Euro, Abendkasse 20 Euro plus 10 Euro Mindestverzehr.

