Soziales Mülheim: Suppenküche in Heißen geht wieder in Betrieb

Mülheim. Für Bedürftige gibt es in St. Joseph in Heißen warmes Essen. Im März wurde das Angebot wegen Corona eingestellt. In Kürze läuft es wieder an.

Seit Anfang der 1990er Jahre wird in der katholischen Gemeinde St. Joseph immer dienstags der „Mittagstisch“ für Obdachlose und Bedürftige gedeckt. „Dabei stellen mehrere Kochgruppen jeweils ein Mittagessen zusammen, das den Besuchern unentgeltlich serviert wird. „Zu den insgesamt fünf Kochgruppen gehören sowohl katholische als auch evangelische Christen sowie weitere engagierte Heißener“, berichtet Christopher Frieling vom Stadtdekanat.

2018 hieß es dann: zusammenrücken. Die „Suppenküche“ vom Jugendheim St. Mariae Geburt zog ebenfalls ins Gemeindezentrum St. Joseph an der Hingbergstraße 389. Der ursprünglich für die Beköstigung am Kirchenhügel gewählte Donnerstag konnte dort beibehalten werden.

Spenden für den Mittagstisch in Mülheim sind willkommen

Im März 2020 mussten dann beide Angebote wegen der Corona-Pandemie eingestellt werden. „Im Zuge der allgemeinen Lockerungen der Schutzbestimmungen wurde inzwischen ein Konzept erarbeitet und mit dem Ordnungsamt abgestimmt“, so Frieling. Ab 1. Oktober wird zunächst an Donnerstagen die „Suppenküche“ den Betrieb wieder aufnehmen. Sind die hier gemachten Erfahrungen gut, wird zu einem späteren Zeitpunkt auch der „Mittagstisch“ an den Dienstagen wieder stattfinden.

Die Besucherzahlen bei „Mittagstisch“ und „Suppenküche“ sind seit vielen Jahren konstant und bewegen sich in der Spitze jeweils bei über 60 Teilnehmern. Bei der Aufrechterhaltung der beiden Hilfsangebote sind die Initiatoren auf Spenden angewiesen. Einmal monatlich wird in St. Joseph zu einer separaten Kollekte aufgerufen. Unterstützung ist möglich über das Konto „Förderwerk St. Joseph – Heißen e.V.“, IBAN DE82 3606 0295 0013 4410 14, Stichwort „Mittagstisch“.

Wer „Mittagstisch“ und „Suppenküche“ tatkräftig unterstützen möchte, melde sich unter 0208/325 25 oder 0208/43 47 27. Große Kochkünste werden nicht vorausgesetzt, aber Hilfsbereitschaft.