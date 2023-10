Mülheim: Streit unter Jugendlichen eskaliert – Messerangriff

Ein Streit zwischen zwei Jugendlichen ist am Dienstag in Mülheim eskaliert. Beide kamen ins Krankenhaus (Symbolbild).

Ein Streit zwischen zwei Jugendlichen ist am Dienstagabend in Mülheim eskaliert. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ging es um ein Online-Spiel, an dem sich die Auseinandersetzung entzündete – nach dem Einsatz von Messern kamen die beiden Männer ins Krankenhaus.

Gegen 18 Uhr hatten sich die Jugendlichen an der Karlsruher Straße/Haydnweg nahe der Duisburger Straße gegenseitig angegriffen – zwei weitere Personen kamen laut Polizeisprecher hinzu. Die Beamten sperrten nach dem Eingreifen den Bereich ab und sicherten Spuren. Noch sei vieles unklar, betonte der Sprecher, die Ermittlungen dauerten an und die Staatsanwaltschaft sei eingeschaltet.

