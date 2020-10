Mülheim: Streik auch bei der Sparkasse

Mülheim. Die Gewerkschaft Verdi hat auch die Beschäftigten der Sparkasse Mülheim zum Warnstreik aufgerufen. Mehrere Filialen bleiben am Mittwoch zu.

Die Gewerkschaft Verdi hat nach der zweiten Verhandlungsrunde auch die Beschäftigen der Sparkasse Mülheim an der Ruhr erneut zum Warnstreik aufgerufen. Am Mittwoch, den 14. Oktober, werden viele Mitarbeiter der Sparkasse Mülheim dem Aufruf folgen und in Mülheim am Warnstreik teilnehmen. Folgende Einschränkungen für Kunden gelten an diesem Tag: Die Hauptstelle am Berliner Platz und die beiden Filialen in Dümpten und in Winkhausen sind geöffnet. Alle anderen Filialen bleiben heute geschlossen. Auch das Kunden-Service-Center unter 3005-0 ist erreichbar. Sowohl in den geöffneten Filialen als auch unter der zentralen Rufnummer muss mit Wartezeiten gerechnet werden.