Mülheim startet im April mit Impfungen der Menschen über 70

Im Impfzentrum Mülheim soll man nicht ohne Termin erscheinen – darum bittet die Stadt. Am Sonntag gab es Sondertermine für Impfwillige.

Mülheim. Mülheim kann im April mit den Impfungen der Menschen über 70 Jahren beginnen. Der Jahrgang 1941 ist ab dem 8. April an der Reihe.

Anfang April kann die Stadt mit den Impfungen der Menschen über 70 Jahren beginnen – darüber hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) des Landes NRW die Kommunen jüngst informiert.

Jahrgänge werden schriftlich informiert

Im städtischen Impfzentrum an der Wissollstraße will man mit dem Jahrgang 1941 ab dem 8. April beginnen. Alle Personen dieses Jahrgangs erhalten in der kommenden Woche ein Schreiben von Oberbürgermeister Marc Buchholz. Darin werden sie gebeten, sich ab dem 6. April einen Impftermin über die bekannten Buchungsportale der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (0800 116 117 01, im Internet unter www.116117.de) zu buchen.

Die weiteren Geburtenjahrgänge 1942 bis 1950 werden in den darauf folgenden Wochen informiert, sobald das Land den Kommunen die Freigabe erteilt. Die Stadt bittet darum, nicht ohne Termin zum Impfzentrum zu kommen. Die Zahl der dort vorhandenen Impfdosen wird genau auf die Zahl der Anmeldungen abgestimmt sein.

Laut der Ankündigung des MAGS soll ab dem 6. April auch die Ärzteschaft in die Impfung der Bevölkerung einsteigen.