Mülheim: Städtische Kitas bleiben wegen Streik geschlossen

Die städtischen Kindergärten bleiben am Dienstag (20.10.) wegen eines Warnstreiks in Mülheim zu.

Am Dienstag (20.10.) gibt es in Mülheim Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi. Städtische Kitas und viele andere Einrichtungen sind dicht.

Aufgrund des Streikaufrufes der Gewerkschaft Verdi bleiben morgen auch alle städtischen Kindertageseinrichtungen geschlossen, das berichtet Volker Wiebels, Sprecher der Stadt Mülheim. Betroffen sind insgesamt 26 städtische Familienzentrum oder Kindertagesstätten.

Notgruppen wird es nicht geben, denn wegen Corona dürfen Kinder derzeit nicht einfach in anderen Einrichtungen betreut werden. Außer in den Kitas gibt es auch Warnstreiks in vielen anderen städtischen Bereichen, bei den Seniorendiensten, der Sparkasse, der Ruhrbahn, der SEM und der MEG. Eine Kundgebung startet um 9 Uhr auf dem Parkplatz an der Stadthalle.