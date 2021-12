Mülheim: Städtische Impfstellen ändern die Impfzeiten

Die städtischen Impfstellen für Erwachsene und Kinder in Mülheim ändern ihre Impfzeiten.

Mülheim. Die städtischen Impfstellen für Erwachsene und Kinder ändern ihre Impfzeiten. Die Impfstelle Saarn ist ab Januar von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Impfzeiten in den städtischen Impfstellen ändern sich künftig. In Saarn schließt die Impfstelle an der Mintarder Straße 55 im neuen Jahr schon um 18 Uhr. Auch bei den Kinderimpfstellen ändern sich die Zeiten, wie die Stadt mitteilt.

Im Technikum auf dem alten Tengelmanngelände werden Kinder (5 bis 11 Jahre) an allen folgenden Terminen nur noch von 14 bis 20 Uhr geimpft (zuvor: 8 bis 20 Uhr): 29. Dezember, 5. Januar, 12. Januar, 19. Januar, 26. Januar. Abgesehen vom Zweitimpftermin am 9. Januar, da bleibt es bei einer Öffnungszeit von 8 bis 20 Uhr.

Die Impfstelle Saarn am ehemaligen Kirmesplatz hat ab Januar 2022 nur noch von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

