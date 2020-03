Mülheim. Knifflig: Am Tourainer Ring setzt die Stadt auf eine Nachtbaustelle, um ein großes Bauprojekt voranzubringen. Auch am Dickswall geht es weiter.

Um die Großbaustelle zur Sanierung des Rumbachkanals am Dickswall im Sommer angehen zu können, ist die Stadt gefordert, zuvor zwei andere Großbaustellen abzuräumen. Dazu greift sie jetzt auch zu einer ungewöhnlichen Maßnahme.

So wird es am kommenden Wochenende am Tourainer Ring, zwischen Einmündung zur Hauptpost und Dickswall, eine große Nachtbaustelle geben, um den Straßenabschnitt neu zu asphaltieren. Die Arbeiten sollen am Samstag, 21. März, um 18 Uhr beginnen. Wenn alles planmäßig läuft, soll am Sonntagmorgen um 8 Uhr schon alles erledigt sein.

Betrieb des Paketverteilzentrums soll gewährleistet bleiben

Auf Hochtouren laufen die Arbeiten am Dickswall. Ab Donnerstag wird stadtauswärts eine neue Asphaltschicht zwischen Von-Bock-Straße und Kuhlendahl eingebaut. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Dass das städtische Tiefbauamt den Anwohnern diese Nachtbaustelle zumutet, hat einen triftigen Grund. Schließlich sind während der Arbeiten das Paketverteilzentrum der DHL, die Hauptpost, der Hauptbahnhof, das Best Western Hotel und auch das Forum nicht zu erreichen. Wegen der Corona-Krise ist die Lage sicher nicht mehr so wie zu Zeiten der ursprünglichen Planung, aber auch der Betrieb des DHL-Zentrums bedarf keiner Störung.

Das Forum-Parkhaus bleibt während der Bauarbeiten über den Dickswall erreichbar (Ein- und Ausfahrt). Im Baustellenbereich wird es Parkverbotszonen geben.

Kanaleinbruch machte Umplanung am Dickswall nötig

Eine andere Großbaustelle ist die Instandsetzung von Dickswall und Essener Straße nach den dortigen Kanalarbeiten. Hier musste die Stadt ihre Pläne anpassen. Ein Rohrbruch im uralten Rumbachkanal verhindert, dass die Straße auch schon zwischen Kämpchen- und Von-Bock-Straße wiederhergestellt werden kann. Die Sanierung des alten Backstein-Kanals wird dauern.

So soll ab diesem Donnerstag, 19. März, zunächst nur der südliche Abschnitt zwischen Von-Bock-Straße und Kuhlendahl asphaltiert werden. Er wird dafür komplett gesperrt. Der Verkehr stadtauswärts soll, wie gehabt, einspurig an der Baustelle vorbeigeführt werden. Die Zufahrten an Von-Bock-Straße und Kuhlendahl werden allerdings gesperrt. Am frühen Samstag sollen die Asphaltarbeiten beendet sein.

Die Arbeiten am Tourainer Ring/Klöttschen sollen Ende April, die an Dickswall/Essener Straße (bis auf den benannten Abschnitt der Kanalbaustelle) Mitte Mai abgeschlossen sein.