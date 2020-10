Mülheim: Spontane Herbstausgabe von „Sport im Park“

Mülheim. In Mülheim startet erstmals eine Herbstausgabe der kostenlosen Reihe „Sport im Park“, mit Drachenbootpaddeln in der Dämmerung oder Yoga im Wald.

Eigentlich war das Projekt „Sport im Park“ für dieses Jahr schon beendet. Doch jetzt bieten die Kooperationspartner Mülheimer Sportservice (MSS) und Mülheimer Sportbund (MSB) erstmals spontan eine „Herbstedition“ an. Los geht’s am 7. Oktober. Bis zum 1. November werden wöchentlich fünf verschiedene Sporteinheiten kostenlos angeboten, verteilt über das Stadtgebiet.

Gestartet wird am Mittwoch, 7. Oktober, mit dem Drachenbootsport. Bei Einbruch der Dämmerung werden die Paddler aufs Wasser geschickt. Das Training in der Dämmerung soll das Gleichgewicht und die räumliche Orientierung verbessern. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr das Bootshaus der DJK-Ruhrwacht. Wer es entspannter mag, kann donnerstags um 18 Uhr zum Hatha Yoga ins Luisental kommen.

Yoga und Meditation beim Waldspaziergang

Ein Lauftreff findet am Donnerstag um 18 Uhr auf dem Sportplatz am Kahlenberg statt. Die Routen werden an die Gruppe angepasst, so dass jede Woche neue Wege gewählt werden. Im Uhlenhorst kann man am Samstagmorgen um 11 Uhr Yoga und Meditation ausprobieren: Bei einem Waldspaziergang werden Entspannungsübungen und Atemtechniken eingebunden. Die Woche endet am Sonntag mit Taijiquan/ Qigong, das Körper und Geist in Einklang bringen soll. Der Kurs an der Heerstraße 4 a (Zhang Sanfeng Wuguan) läuft von 11 bis 12.30 Uhr.

Den Flyer mit allen Angeboten gibt es zum Download auf www.sport-im-park.info. Dort findet man auch Infos zu den coronabedingten Hygiene-Maßnahmen, die für die Teilnehmer gelten, und einen Vordruck für die Kontaktdaten.