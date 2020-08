Die Mülheimer Kreuzung Fichtestraße/Auf der Wegscheid ist am Montag voll gesperrt. Die Straße wird instand gesetzt.

Umleitung Mülheim: Sperrung an Kreuzung Fichtestraße/Auf der Wegscheid

Am Montag, 10. August, werden in Heißen im Kreuzungsbereich Fichtestraße/Auf der Wegscheid Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn durchgeführt. Für die Arbeiten muss die Kreuzung voll gesperrt werden. Das bedeutet, das von allen Seiten – Gracht, Hingbergstraße, Mühlenfeld – bis zur Baustelle eine Sackgasse ausgeschildert wird.

Umleitungen sind über die Honigsberger Straße und über Hingberg-, Heinrich-Lemberg-Straße, Paul-Kosmalla-Straße, Essener Straße und Gracht ausgeschildert. Die Arbeiten finden ausschließlich am Montag statt, die Sperrungen werden am Dienstag vormittags schon wieder abgeräumt.