Nahverkehr Mülheim: So fährt die Ruhrbahn an Weihnachten und Silvester

Mülheim. Für Weihnachten, Silvester und Neujahr kündigt die Ruhrbahn an, in Mülheim nach einem Sonderfahrplan zu fahren. Hier der Überblick.

Zu Weihnachten, Silvester und Neujahr schränkt die Ruhrbahn ihr Fahrplanangebot ein.

An Heiligabend fahren Bahnen und Busse demnach bis circa 18 Uhr nach dem Samstagsfahrplan. In der Zeit von circa 15 bis circa 18 Uhr gilt ein 30-Minuten-Takt. Ab 18.30 bis 7.30 Uhr am nächsten Morgen fahren die Nachtexpress-Linien stündlich. Die Mitternacht-Fahrt ab Essen Hauptbahnhof entfällt. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag gilt der Sonntagsfahrplan. Ab 23.30 bis 7.30 Uhr am nächsten Morgen fahren die Nachtexpress-Linien stündlich.

Silvester: Nachtexpresse verkehren bis 4 Uhr

An Silvester fahren Bahnen und Busse bis circa 23 Uhr nach dem Samstagsfahrplan. Zwischen 1 und 4 Uhr fahren die Nachtexpress-Linien halbstündlich, danach fahren sie stündlich bis 7.30 Uhr. Zwischen 23 und 1 Uhr herrscht Betriebsruhe. Taxibusse fahren nicht.

Am 1. Januar fahren die Busse und Bahnen nach dem Sonntagsfahrplan. Ab 23.30 bis 6.30 Uhr am nächsten Morgen fahren die Nachtexpress-Linien stündlich. An Heiligabend und Silvester haben die Kundencenter von 8 bis 13 Uhr geöffnet. An den Feiertagen sind die Kundencenter geschlossen.

