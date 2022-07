Mülheim: Selbeck feiert ab Freitag drei Tage Schützenfest

Mülheim. Nach zwei Jahren Zwangspause feiert die Schützenbruderschaft Sankt Sebastianus in Mülheim-Selbeck wieder Schützenfest. Das Programm ab Freitag.

Ab Freitag heißt es wieder: „Selbeck schießt den Vogel ab!“ Vom 15. bis zum 17. Juli steigt auf dem Festplatz am Stockweg das Schützenfest der 121 Jahre alten Schützenbruderschaft Sankt Sebastianus.

Los geht es am 15. Juli um 18.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Theresienkirche an der Karl-Forst-Straße. Dem Gottesdienst schließt sich um 20 Uhr im Festzelt am Stockweg eine Musiknacht mit Chris Andrews und Lars Vegas an. Für 18 Euro Eintritt ist man mit von der Partie.

Am Samstag Vogelschießen und Zeltparty in Mülheim-Selbeck

„Eintritt frei“ heißt es dagegen am Samstag (16. Juli), wenn ab 21 Uhr am Stockweg eine Zeltparty mit den Brixentalern, DJ Dr. Beat und Romy Bohe steigt. An gleicher Stelle lassen die Brixentaler und die Landgrafen auch beim musikalischen Sonntagsfrühschoppen am 17. Juli um 11 Uhr von sich hören. Bevor am Samstagabend am Stockweg die Schützenparty steigt, laden die aktuell 100 Selbecker Schützengeschwister um 18.30 Uhr zum Zapfenstreich auf den Platz vor der Theresienkirche an der Karl-Forst-Straße.

Zuvor werden am Samstag bereits ab 10 Uhr auf dem Schützenfestplatz am Stockweg die Selbecker Schützenprinzen und Schützenkönige ausgeschossen. Die neuen Majestäten werden dann zum Abschluss des Schützenfestes am Sonntagabend um 19.30 Uhr mit einem Krönungsball im Festzelt proklamiert und inthronisiert. Vor dem Krönungsball laden die Selbecker Schützen zum sonntäglichen Kaffeeklatsch am Stockweg, bei dem auch der Nachwuchs mit Spiel, Spaß und Spannung auf seine Kosten kommen wird. Außerdem starten die Schützen um 16.30 Uhr zu ihrem traditionellen Sonntagsumzug durch Selbeck.

In Mülheim-Selbeck dürfen auch Frauen mittlerweile auf den Vogel schießen

„Anders als in früheren Zeiten können heute auch Frauen als Schützenschwestern auf den Königsvogel schießen. Die einzige Voraussetzung für die Mitgliedschaft in der Schützenbruderschaft ist die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche, da wir uns als christlicher Verein verstehen“, erklärt der Schriftführer der Schützenbruderschaft, Dominik Oing, der zum zehnköpfigen Vorstand um Brudermeister Stephan Berg gehört.

Oing hat in seiner Familie mit seinem Bruder Nicolas und seinem Onkel Andreas sowohl einen amtierenden Schützenprinzen als auch einen amtierenden Schützenkönig. Grundsätzlich gilt bei den Schützen: Frauen und Männer aus der Generation Ü25 können alle fünf Jahre auf den Königsvogel schießen, während der U25-Nachwuchs die Prinzenwürde unter sich ausschießt. Hier kann man alle drei Jahre den Vogel abschießen.

Wegen Corona: Schützenprinz darf auch ein wenig älter als 25 sein

„In diesem Jahr gilt eine Ausnahme von der Regel. Denn wer in den beiden vergangenen Jahren kein Schützenprinz werden konnte, weil die Schützenfeste Corona-bedingt ausfallen mussten, kann dies jetzt auch dann nachholen, wenn er bereits über 25 ist“, erklärt Dominik Oing.

Er räumt ein, dass es nicht immer ganz leicht ist, prinzen- und königswillige Schützengeschwister zu finden, die den Vogel abschießen wollen. Denn als Schützenprinz und als Schützenkönig übernimmt man nicht nur repräsentative Aufgaben bei diversen Schützenveranstaltungen, sondern investiert auch eigenes Geld in Freigetränke und die Ausstattung des eigenen Throngefolges. „Allerdings unterstützt der Verein hierbei mit einem Königsgeld“, betont der Schriftführer der Schützenbruderschaft.

