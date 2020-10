Mülheim: Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten auf der A40

Ein schwerer Verkehrsunfall führte am Samstagabend zu Verkehrsbehinderungen auf A40 an der Ausfahrt Mülheim-Friesenstraße.

Mülheim. Einen schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und Teilsperrung gab es am späten Samstagabend auf der A40 in Mülheim, Höhe Friesenstraße.

Laut Feuerwehr wurde der Unfall in Fahrtrichtung Essen um 21.45 Uhr gemeldet. Zunächst hieß es, eine Person sei im Auto eingeklemmt. In Höhe der Anschlussstelle Mülheim-Friesenstraße war ein Pkw aus ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten, gegen einen weiteren Wagen gekracht und an einem Straßenschild zum Stehen gekommen.

Ersthelfer versorgte die Verletzten, bis die Rettungskräfte eintrafen

Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Insassen ihre Autos bereits verlassen und wurden von einem Ersthelfer versorgt. Zwei Personen wurden anschließend im Rettungswagen in ein Mülheimer Krankenhaus gebracht. Durch die Rettungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen - die Feuerwehr sperrte auch die rechte Fahrspur. Nach einer Dreiviertelstunde war der Einsatz beendet, die Polizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Unfall kam.