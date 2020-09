Mülheim: Schwerer Unfall auf der A40 mit fünf Verletzten

Mülheim. Die Feuerwehr Mülheim war am Samstag an mehreren Stellen zugleich gefordert. Nach einem Unfall mit fünf Verletzten war die A40 kurz gesperrt.

Am Samstag musste die Mülheimer Feuerwehr mehrere parallele Einsätze leisten. Zunächst kam es am Morgen zu einem Verkehrsunfall auf der A40 in Mülheim, in den drei Fahrzeuge verwickelt waren. Der Rettungsdienst der Feuerwehr brachte fünf leicht verletzte Personen in Krankenhäuser. Die Autobahn war im Zuge der Rettungsmaßnahmen kurzzeitig komplett gesperrt.

Lange Ölspur vom Nachbarsweg bis zur Düsseldorfer Straße

Wenig später gab es einen Brandmeldealarm an einem leerstehenden Gewerbegebäude, zum Glück aber kein Feuer. Zeitgleich wurden die Einsatzkräfte zu zwei Ölspuren im Stadtgebiet gerufen. Eine kleinere Ölverschmutzung musste an der Fischenbeck beseitigt werden, eine längere Ölspur zog sich über den Nachbarsweg bis zur Düsseldorfer Straße in Saarn. Hier halfen später Mitarbeiter des Tiefbauamtes. Wer die Ölverschmutzung verursacht hat, war zunächst unklar.