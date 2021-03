Mülheim: Schnelltest-Verkauf startet bei Aldi, dm, Rossmann

Mülheim. Ab Samstag verkauft Aldi in Mülheim Corona-Schnelltests, nächste Woche steigen auch dm und Rossmann ein. Wie lange der erste Vorrat wohl reicht?

Ein Schnäppchen ist es nicht gerade, aber sicher begehrte Aktionsware: Ab Samstagfrüh, 6. März, bieten die Aldi-Filialen in Mülheim Corona-Schnelltests an. Das Produkt der Marke Aesku-Rapid gibt es im Fünferpack für 24,99 Euro, direkt an der Kasse. Wie der Konzern am Donnerstag noch einmal versichert hat, soll es die Tests tatsächlich in allen Filialen geben – zehn Aldi-Discounter sind es in Mülheim, darunter die Geschäfte im Forum und im Rhein-Ruhr-Zentrum.

Falls die Aldi-Tests schnell ausverkauft sind: Nächste Woche soll Nachschub kommen

Verkauft werden kann nur, solange der Vorrat reicht. Damit niemand hamstert, ist die Abgabemenge auf eine Packung pro Kunde begrenzt. Falls die Tests schnell vergriffen sind, womit Aldi durchaus rechnet, werden die Kunden um Geduld gebeten und schneller Nachschub versprochen: „Bereits in der nächsten Woche wird weitere Ware an unsere Filialen ausgeliefert“, erklärt ein Sprecher von Aldi Süd.

Spezielle Eingangskontrollen, um möglichen Kundenandrang zu bewältigen, plant der Discounter nicht, verweist auf die Hinweisschilder an den Filialen, die den Zutritt regeln sollen. Die Schnelltests funktionieren per Nasenabstrich (ca. 2,5 cm Tiefe) und weisen nach Angaben von Aldi eine „sehr hohe Sensitivität“ auf, erkennen Infektionen also zu 96 Prozent. Nach 15 Minuten ist das Ergebnis sichtbar.

Genauer Verkaufsstart und Preis bei dm sind noch offen

Einige Tage später will die Drogeriemarktkette dm nachziehen: Ab Dienstag, 9. März, sollen in den sechs Mülheimer Filialen Schnelltests verkauft werden. Die Produkte stammen von der Firma Boson. Der Preis steht noch nicht fest, allerdings hat der zuständige dm-Geschäftsführer angekündigt, die Tests „so günstig wie möglich“ anzubieten. Das Angebot, mit dem Aldi jetzt vorprescht, dürfte dabei auch eine Rolle spielen. Wann genau die Schnelltests bei dm im Regal liegen, war auch auf Nachfrage bei einer Mülheimer Filiale noch nicht zu erfahren. Das Team vor Ort wartet selber auf Informationen.

Auch Rossmann, der Konkurrent, geht mit Schnelltests von Boson Biotech an den Start. Voraussichtlich ab Mitte kommender Woche sollen sie in allen Filialen und online angeboten werden. In Mülheim ist Rossmann drei Mal vertreten: auf der Schloßstraße, Düsseldorfer Straße und Hingbergstraße. Pro Haushalt gibt es vorerst nur vier Stück. Den genauen Verkaufsstart und Verkaufspreis konnte Rossmann auf Anfrage noch nicht nennen.

Sowohl Rossmann als auch dm haben zudem einen Antikörpertest im Angebot, der eine überstandene Covid-19-Infektion nachweist. Es ist zum Stückpreis von 49,95 Euro (dm) beziehungsweise 59,95 Euro (Rossmann) erhältlich.