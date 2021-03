Mülheim: Schäden auf der Ruhrtalbrücke, rechte Spur gesperrt

Massive Schäden an den Fahrbahnübergängen auf der Ruhrtalbrücke in Mülheim. Es geht nur noch einspurig Richtung Düsseldorf.

Mülheim. Massive Schäden an den Fahrbahnübergängen auf der Ruhrtalbrücke. Es geht nur noch einspurig Richtung Düsseldorf. Der Wintereinbruch ist schuld.

Aufgrund massiver Schäden an den Fahrbahnübergängen sperrt die Autobahn GmbH Rheinland auf der Ruhrtalbrücke ab sofort die rechte Fahrspur und den Standstreifen in Fahrtrichtung Düsseldorf. Den Autofahrern steht somit nur noch eine Fahrspur in Richtung Düsseldorf zur Verfügung.

Experten der Autobahn GmbH Rheinland untersuchen derzeit die Schäden oberhalb von Mintard auf der A 52-Brücke und entscheiden über das weitere Vorgehen. Aus diesem Grund kann derzeit noch nicht abgesehen werden, wie lange die Teilsperrung dauern wird.

Die Schäden an den Fahrbahnübergängen sind eine Folge des Wintereinbruchs in den letzten Wochen. Die Autobahn GmbH Rheinland muss hier im Sinne der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer umgehend handeln, daher ist die Teilsperrung unumgänglich.

