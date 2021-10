Mülheim: Sanierung der Oberheidstraße dauert 56 Wochen

Zwischen Aktienstraße und Wenderfeld ist die Oberheidstraße in Mülheim-Dümpten in keinem guten Zustand. Die Sanierung soll das ändern. Es gibt unter anderen neue Rad- und Gehwege.

Neuen Belag auf der Straße, einen neuen Rad- und in Teilen auch einen Gehweg erhält die Oberheidstraße. 19 Jahre lang haben die Anwohner auf die Sanierung der Dümptener Verkehrsverbindung zur Aktienstraße und letztlich zur Autobahn A40 gewartet. Komplizierte Verhandlungen verzögerten den Beginn, zwei Mal, 2019 und 2020, wurde der Start verschoben. Ab Dienstag, 2. November, aber rollen die Baufahrzeuge. Bauzeit? Ein gutes Jahr, rechnet die Stadt.

Erst werden die Gehwege und Grünflächen hergestellt sowie Versorgerleitungen erneuert

Richtig: Mit 56 Wochen Einschränkungen müssen die Dümptener für das nur rund 800 Meter lange, aber lang erwartete Anschlussstück von Wenderfeld bis Aktienstraße kalkulieren. Sofern das Wetter mitspielt. Es könnte also auch länger dauern. Die Stadt bemühe sich, die Einschränkungen in dieser Zeit gering zu halten, heißt es in einer Mitteilung, dennoch könne es in einzelnen Fällen kurzfristig zu vorübergehenden Einschränkungen kommen. Der Grund: Die Maßnahmen sind umfangreich und beinhalten den Umbau von Straßenschnitten mit Schutzstreifen und neuen Gehwegen.

Und so geht die Stadt vor: Im ersten Bauabschnitt sollen bis zum Ende dieses Jahres die Nebenanlagen, also Gehwege, Park- und Grünflächen von der Schönebecker Straße in Richtung Wenderfeld errichtet sowie Versorgerleitungen erneuert werden.

Im zweiten Schritt soll ab Beginn 2022 die Fahrbahn erneuert werden

Ist diese Seite hergestellt, wechseln die Maßnahmen auf die gegenüberliegende Seite. So soll während der Bauphase der Verkehr einspurig in Fahrtrichtung Denkhauser Höfe aufrechterhalten werden. Die Zuwegung und Einfahrten zu den Grundstücken können außerhalb der täglichen Arbeitszeit befahren werden. Und auch wer zum Dümptener Bauernhof möchte, kann während dieser Bauphase aus Richtung Aktienstraße die Allee (Privatweg „Beecker Höfe“) nutzen.

Im Anschluss an diese erste Bauphase wird die Fahrbahn in zwei Teilabschnitten ausgebaut: Über die genaue Vorgehensweise und Verkehrsführung in dieser Zeit, will die Stadt aber noch „zeitnah informieren“. Eine aktuelle Umleitungsbeschilderung für den Individualverkehr über Heidkamp und Mühlenstraße sowie Parkverbotszonen im Baustellenbereich werde noch eingerichtet. Die Stadt bittet, diese zu beachten.

In Kürze wird die Baustelle mit Baubüros und Materialcontainern eingerichtet. Hierzu wird ein Teilbereich der Parkfläche vor den Sportanlagen genutzt. Ansprechpartner für Fragen zur Bauausführung ist das Amt 66 unter 455 66 11 sowie unter 455 66 45.

