Mülheim-Saarn lädt wieder zum geselligen Feierabend ein

Mülheim. Die Freiluft-Veranstaltung „Saarner Feierabend“ startet Anfang April in die Saison. Was die Gäste, die sich in der Dorfmitte treffen, erwartet.

Mit dem Frühling kommt auch der Saarner Feierabend zurück, die Veranstaltung zum Klönen und Genießen auf dem Pastor-Luhr-Platz. Einmal im Monat verwandelt sich die Saarner Dorfmitte dann in eine gesellige Party-Zone, die von Foodtrucks und Getränkeständen flankiert wird. Bald geht es wieder los.

Hier feiert man den Abend ganz bewusst und spart sich den Markt, der in manchen Städten am Feierabend dranhängt: Der Saarner Feierabend ist laut Anja Rams von der Werbegemeinschaft Saarn ganz bewusst aufs Zusammensein mit Häppchen und Getränken beschränkt. „Der Feierabend soll keine Konkurrenz zum klassischen Wochenmarkt darstellen“, ordnet die Schriftführerin ein. Im April begrüßt man in Saarn nicht nur den Frühling, sondern startet mit der Veranstaltung in die diesjährige Outdoor-Saison.

Pastor-Luhr-Platz in Mülheim-Saarn wird zur Freiluft-Partyzone

Ab Mittwoch, 5. April, verwandelt sich der Pastor-Luhr-Platz mitten in Saarn wieder an jedem ersten Mittwoch im Monat bis in den Oktober hinein von 17 bis 21 Uhr in eine Outdoor-Lounge. Mittlerweile, hat Anja Rams von der Werbegemeinschaft Saarn beobachtet, habe die Saarner Feierabend-Sause überregionale Beliebtheit erlangt: „Wir haben inzwischen Anfragen von weiteren Händlern aus der Umgebung, die wir derzeit erstmal auf eine Warteliste setzen.“

Denn das Angebot mit Essens- und Getränkeständen sowie Streetfood-Trucks sei derzeit genau richtig, um den reglementierten Platz der Saarner Dorfmitte zu bestücken. Neu dabei in diesem Jahr sind laut Anja Rams eine Gin-Bar mit besonderem Destillat aus Mülheim und die Genussschmiede NRW mit Galettes nach französischem Vorbild.

Gourmet-Markt und Dorf-Fest in einem – das ist der Saarner Feierabend

Auch die Besucherinnen und Besucher stammten nicht nur aus der Dorfgemeinschaft, sondern kämen etwa auch aus Kettwig oder Ratingen. „Denn in den umliegenden Städten gibt es nichts Vergleichbares“, sagt die Schriftführerin der Werbegemeinschaft. Die Mischung aus Gourmet-Markt und Dorf-Fest mache offenbar den Reiz aus.

„Zudem ist der Saarner Feierabend eine gute Gelegenheit, das Dorf kennenzulernen“, findet Anja Rams: „Man schlendert an den Geschäften vorbei, kehrt vielleicht nach dem Besuch auf dem Pastor-Luhr-Platz noch in eines der Lokale ein.“ Verschiedene DJs, allen voran Dennis Weiler, versetzen den Saarner Dorfmittelpunkt mit einem Mix aus Soul, Funk und House in eine entsprechende Atmosphäre.

Die Saarner Werbegemeinschaft blickt vom Frühling aus bereits in den Winter: Nach dreijähriger Pause soll endlich auch der Nikolausmarkt wieder stattfinden – sofern es die Pandemie zulässt.

Der Saarner Feierabend ist in diesem Jahr auch für folgende Daten geplant: 3. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 2. August, 6. September und 4. Oktober.

