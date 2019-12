An den ruhigen Weihnachtstagen sind weniger Busse und Bahnen unterwegs. dafür wird der Takt nach dem Böllern in der Neujahrsnacht in den ersten Stunden auf einen 30-Minuten-Abstand verdichtet.

Mülheim: Ruhrbahn fährt Weihnachten weniger, Neujahr öfter

An den Weihnachtsfeiertagen sowie um den Jahreswechsel verringert die Ruhrbahn ihr Fahrtenangebot. Wer Freunde oder Verwandte besuchen möchte, muss sich auf längere Abstände zwischen den Fahrten bei Bahnen und Bussen einstellen. Es gelten folgende Besonderheiten.

An Heiligabend, Dienstag, 24. Dezember, wird zwischen 4.30 und 6.30 Uhr ab der Haltestelle Stadtmitte stündlich im Nachtnetz gefahren. Danach gilt bis etwa 18 Uhr auf allen Linien der Samstagsfahrplan. Die Straßenbahnlinie 102 und die U 18 fahren ab zirka 15 Uhr seltener – nur noch im 30-Minuten Takt. Ab 18.30 Uhr bis zum folgenden Tag, 25. Dezember, um 7.30 Uhr fahren die Nachtexpresslinien stündlich aus der Stadtmitte in alle Stadtteile ab.

In Mülheim gilt am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag der Sonntagsfahrplan

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag (Mittwoch, 25., und Donnerstag, 26. Dezember, gilt auf allen Linien der Sonntagsfahrplan. Das Nachtnetz wird vom 25. zum 26. Dezember nach dem Plan „Sonntag vor Feiertag“ gefahren. Das bedeutet von 23.30 bis 7.30 Uhr jede Stunde ab Stadtmitte. Am 26. Dezember endet das Nachtnetz wie an normalen Sonntagen. Letzte Fahrten um 23.30 und 0.30 Uhr ab Stadtmitte.

An Silvester, Dienstag, 31. Dezember, fahren die Nachtexpress-Linien zwischen 4.30 und 6.30 Uhr stündlich ab Stadtmitte. Danach gilt der Samstagsfahrplan. Es entfallen am Silvesterband die Nachtexpressfahrten um 23.30 Uhr.

Silvester: Nachtexpress-Linien fahren im 30-Minuten-Takt

Am frühen Neujahrsmorgen, Mittwoch, 1. Januar, um 0.30 Uhr gibt es ebenfalls keine Sternfahrten ab Stadtmitte. Alle Nachtexpress-Linien starten um ein Uhr und fahren bis 3.30 Uhr im 30-Minuten-Takt durch die Stadt. Danach setzt wieder der 60-Minuten-Takt ein Tagsüber gilt der Sonntagsfahrplan.

Die Taxibusse fahren nicht in den Nächten vom 24. auf den 25. Dezember sowie vom 31. auf den 1. Januar 2020. An Heiligabend und Silvester ist das Kundencenter am Hauptbahnhof von acht Uhr bis 13 Uhr geöffnet.