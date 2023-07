Die 26. Auflage des RWW-Ruhrauenlaufs in Mülheim startet am 26. August.

Freizeitsport Mülheim Ruhrauenlauf 2023: Dieses Jahr an einem neuen Ort

Mülheim. Ein Klassiker für Hobbyläufer in Mülheim steht bevor: der RWW-Ruhrauenlauf. Hier treten Bambinis, Jedermann und Könner an. Wann es losgeht.

Bereits zum 26. Mal steigt Ende August der RWW-Ruhrauenlauf in Mülheim, die Anmeldefrist hat begonnen. Läuferinnen und Läufer können in verschiedenen Distanzen antreten – die Kleinsten meistern die 400 Meter, die Könner die 10 Kilometer. Manche Disziplin ist in diesem Jahr aber nicht vertreten.

Bei seiner 26. Ausführung am 26. August bekommt der RWW-Ruhrauenlauf mit dem Stadthallengarten einen neuen Austragungsort mit neuem Start- und Zielbereich. Die Laufstrecke wird entsprechend angepasst, erklärt Ramon Steggink von der RWW.

Beim Mülheimer Ruhrauenlauf messen sich Sportler in verschiedenen Distanzen

„Der Lauf ist als Volks- und Straßenlauf angemeldet, um die Attraktivität für Spitzensportler zu erhöhen“, betont Dirk Winkelmann vom ausrichtenden Verein TSV Viktoria und verspricht „ein buntes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm, durch das der RWW-Ruhrauenlauf zu einem echten Familienfest wird.“

Im Programm der Laufdistanzen stehen beim Ruhrauenlauf traditionell die Bambini-Läufe über 400 Meter, Schülerläufe über 1000 und 2000 Meter mit einem Sonderpreis für das Schulteam mit den meisten Anmeldungen, der 5-Kilometer-Lauf für jedermann, 5-Kilometer-Walking/Nordic Walking sowie die beiden eigentlichen Ruhrauenläufe über 10 Kilometer.

Die Strecke des Ruhrauenlaufs führt durch die Ruhrauen und über das Müga-Gelände

Die Strecken führen über asphaltierte Wirtschaftswege sowie befestigte Wege durch die Ruhrauen und über das Müga-Gelände. Angaben der Organisatoren zufolge sind die Routen vom Deutschen Leichtathletik-Verband vermessen worden.

Laut Organisationsteam machen in diesem Jahr der 5-Kilometer-4-Beinlauf und 10-Kilometer-Walking/Nordic Walking Pause. Auf die Gesamtsieger des 26. RWW-Ruhrauenlaufes warten Preisgelder: Der erste Platz ist mit 300 Euro dotiert, der zweite Platz mit 200 Euro und der dritte Platz mit 150 Euro, zudem sind weitere Auszeichnungen vorgesehen.

Auf der Seite von TSV Viktoria Mülheim findet sich der Link zur Online-Anmeldung. Meldeschluss ist Freitag, 18. August, Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor Laufbeginn möglich. Wer bei der Anmeldung Hilfe benötigt, kann die Geschäftsstelle vom TSV Viktoria 1898 Mülheim an der Wissollstraße 13 (Parkstadt) aufsuchen. Weitere Infos: tsv-viktoria.de und rww.de.

