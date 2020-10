Zum Ferienende ließ der Ansturm der Reisewilligen auf die Mülheimer Praxen, die auf Corona testen, erwartungsgemäß nach. Der kostenpflichtige Schnelltest war aber zuvor sehr gefragt. In der Praxis von Hausarzt Stephan von Lackum waren die ersten 100 Testsets schon innerhalb von zwei Tagen verbraucht. Er hat längst schon nachbestellt. Reiserückkehrer und Verreisende ohne Symptome können sich ab Montag nachmittags von 14 bis 16 Uhr im Corona-Diagnosezentrum in Saarn kostenlos testen lassen. Allerdings nur mit Termin.

Als in der Nacht zum Donnerstag in der ersten Herbstferienwoche Mülheim plötzlich zum Corona-Risikogebiet wurde, sahen viele Mülheimer den geplanten Urlaub in Gefahr. Vor seiner Praxis in der Ulmenallee hätten die Menschen Schlange gestanden, erinnert sich Dr. Stephan von Lackum, der von niedergelassenen Kollegen, die ebenfalls in ihren Praxen testen, ähnliches gehört hat. „Innerhalb von zwei Tagen hatten wir 100 Testergebnisse.“ Dass mit seiner zweiten Praxis in Selbeck insgesamt vier Ärzte im Einsatz waren, „das war ein Segen“. Dennoch habe das ganze Team bis in den Abend hinein gearbeitet.

Zum Schnelltest kommen nun viele Geschäftsreisende

In der zweiten Ferienwoche sei es dann ruhiger gewesen, berichtet der Arzt. Es seien eben andere Personengruppen gewesen, die die Schnelltests nachgefragt hätten. „Es kamen Geschäftsreisende oder auch Mitarbeitende von Firmen aus dem In- und Ausland in die Praxis.“

Bei den Schnelltests liege ein Ergebnis nach 15 bis 20 Minuten vor; Schnelltests gelten zu 95 Prozent als sicher. „Lieber 95 Prozent Sicherheit als 100 Prozent Unsicherheit“, sagt Stephan von Lackum dazu. Es waren in seiner Praxis im ersten Andrang auch eine Handvoll positiver Testergebnisse dabei gewesen. Mancher hatte zwar schon vor dem Test den Verdacht auf eine mögliche Corona-Infektion gehabt. Aber einer seiner Patienten, der am Freitag in der ersten Ferienwoche eigentlich in den Urlaub fahren wollte, wurde von dem positiven Testergebnis völlig überrascht, erinnert sich der Hausarzt.

Wer beim Schnelltest positiv ist, muss sofort in Quarantäne

Da waren die Urlaubspläne natürlich passé. „Wer positiv getestet wird, der muss sofort in Quarantäne“, erklärt Stephan von Lackum. Das positive Ergebnis sei auch sofort meldepflichtig. Ein PCR-Test, dessen Laborauswertung länger dauert, etwa zwei, drei Tage, werde dann zur Bestätigung zusätzlich sofort gemacht. Das ist entweder beim Hausarzt, der das anbietet, oder auch im Corona-Diagnosezentrum an der Mintarder Straße möglich. Dafür bekommt man eine Überweisung vom Hausarzt, beschreibt von Lackum das Prozedere.

Schnelltest muss selbst bezahlt werden Während der PCR-Test eine Kassenleistung ist, muss man den Schnelltest als Eigenleistung selbst bezahlen. Er wird ab etwa 60 Euro angeboten, je nach Anbieter. Derzeit seien genug Schnelltests auf dem Markt, so Dr. Stephan von Lackum. Wenn jetzt aber verstärkt in Krankenhäusern und Altenheimen getestet werde, so dürfte auch die Nachfrage steigen, schätzt er.

Die Öffnungszeiten im Diagnosezentrum in Saarn werden ab Montag, 26. Oktober, ausgeweitet. Patienten mit Symptomen, die vom Hausarzt eine entsprechende Überweisung bekommen haben, oder auch Selbstzahlende müssen zuvor per Internet über www.muelheim-ruhr.de (oder telefonisch über das Kommunikationscenter der Stadt, 455-22) einen Termin – montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr – buchen. Reiserückkehrende und Verreisende ohne Symptome können sich laut Mitteilung der Stadtverwaltung im Diagnosezentrum ab Montag von 14 bis 16 Uhr kostenlos testen lassen – allerdings auch nur mit einem Termin. Schnelltests werden im Diagnosezentrum nicht angeboten.

Kitapädagogen und Lehrer werden in den Arztpraxen getestet

Das Kita- und Lehrpersonal kann sich ab Montag, 26. Oktober, bis zu den Weihnachtsferien (22. Dezember) bis zu dreimal auf Covid-19 testen lassen. Lehrer und Erzieher müssen dazu aber die niedergelassenen Ärzte in Mülheim aufsuchen, die in ihren Praxen Corona-Abstriche für den PCR-Test durchführen, nicht das Diagnosezentrum.