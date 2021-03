Mülheim: Rhein-Ruhr-Zentrum eröffnet eigenes Testzentrum

Das Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim will für einen sicheren Einkauf sorgen. Am Donnerstag eröffnet auf einem Parkdeck ein eigenes Drive-In-Testzentrum.

Mülheim. Ohne Test kein Einkauf: Das Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim reagiert und eröffnet am Donnerstag ein eigenes Testzentrum. So funktioniert es.

Das Rhein-Ruhr-Zentrum hat seine Hausaufgaben gemacht. Es bietet seinen Kunden ab Donnerstag ein eigenes Testzentrum, um sicher einkaufen gehen zu können.

Wie das Centermanagement am Dienstag mitteilte, hat es in Zusammenarbeit mit dem Testzentrum Ruhr eine Testungsstrategie entwickelt und diese binnen 14 Tagen umgesetzt. Auf dem Gelände des Parkhauses P3 werde am 1. April das Testzentrum Rhein-Ruhr eröffnen. Das Konzept umfasse zwölf Teststraßen für Pkw-Fahrer (Drive-In) und ein Testzentrum für Passanten (Walk-In). „Insgesamt wird damit eine zusätzliche Testkapazität von mindestens 3000 Testungen pro Tag in der Stadt geschaffen“, hieß es.

Bürger können sich im Testzentrum einmal wöchentlich kostenlos testen lassen

Einmal pro Woche sollen Bürger im Testzentrum kostenlos getestet werden können, gegen Zuzahlung soll es auch mehrmals in der Woche möglich sein. Ab 1. April wendet sich das Angebot zunächst nur an Passanten, am 6. April soll auch der Drive-In-Bereich für Autofahrer seinen Betrieb aufnehmen.

Die schnelle Umsetzung des Testzentrums sei nur möglich gewesen durch die starke Unterstützung der Centerleitung des RRZ und durch das Engagement des Gesundheitsamtes sowie der städtischen Bauaufsicht, hieß es am Dienstag. Mit der Test-Option hofft das Centermanagement dazu beizutragen, „eine Perspektive zur langfristigen Öffnung des Einzelhandels“ zu schaffen.

Anmeldung über einen QR-Code

Bürger können ohne Voranmeldung das Testzentrum besuchen - wichtig ist dabei, dass sie symptomfrei sind. Die Anmeldung erfolgt vor Ort bevorzugt digital über einen QR-Code. Die Tests werden von medizinisch geschultem Personal unter der Leitung einer Ärztin durchgeführt. Bereits nach zehn bis 15 Minuten erhalten die getesteten Personen das protokollierte Ergebnis. Sollte zu Stoßzeiten ein hohes Testaufkommen auftreten, werden Besucher um ein wenig Geduld gebeten, heißt es.

Wie im Rhein-Ruhr-Zentrum ist Shoppingcenter-Betreiber ECE aktuell dabei, Testzentren an zahlreichen weiteren Standorten zu etablieren, um einen sicheren Einkauf zu gewährleisten.