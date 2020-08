Mülheim: Räuber fährt bei Flucht Tankstellenmitarbeiter an

Mülheim. Unbekannter Mann stiehlt Pflegetücher in Mülheimer Tankstellenshop. Als er erwischt wird, fährt er bei der Flucht Angestellten mit dem Wagen an.

Die Polizei sucht nach einem flüchtigen Räuber, der am Samstagvormittag, 8. August, in einem Tankstellenshop an der Aktienstraße Pflegetücher gestohlen und bei der anschließenden Flucht mit dem Wagen den Tankstellenmitarbeiter angefahren hat.

Der Räuber, der als etwa 30 Jahre alt und schlank beschrieben wird, betrat gegen 11 Uhr den Verkaufsraum und nahm eine Dose Pflegetücher an sich. Der Mitarbeiter (24) sprach den Unbekannten an, und das Diebesgut fiel herunter, als der 24-Jährige das T-Shirt des Mannes hochschob. Als die Polizei informiert wurde, stieg der Dieb in seinen VW Polo und fuhr los. Dabei traf er das Knie des Mitarbeiters, der erst auf die Motorhaube und dann zu Boden fiel. Der Räuber fuhr die Aktienstraße in Richtung Mülheim davon.

Mithilfe der Videoaufzeichnungen der Tankstelle und der Zeugenhinweise hofft die Polizei, den Unbekannten identifizieren zu können. Der Mann ist etwa 170 bis 175 cm groß, hat sehr kurzes Haar, und trug bei der Tat ein T-Shirt mit der Aufschrift Boss, eine schwarze Hose und eine Bauchtasche über der Schulter. Da er schon eine Woche zuvor im Tankstellenshop aufgefallen ist, schließt die Polizei nicht aus, dass der Mann aus dem näheren Umfeld stammt. Hinweise: 0201/829-0.