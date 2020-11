Mülheim: Radfahrer will Crash vermeiden - und stürzt schwer

Radfahren in der Stadt ist riskant. In Mülheim-Styrum wurde ein 57-Jähriger schwer verletzt. Die Polizei sucht Unfallzeugen.

Mülheim. Bei einem Beinahe-Unfall in Mülheim-Styrum wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen und den flüchtigen Autofahrer.

Der Unfall, den die Polizei jetzt meldet, ereignete sich schon am 3. November gegen 7 Uhr in Styrum: Ein 57-jähriger Fahrradfahrer fuhr in den Kreuzungsbereich Moritzstraße, Ecke Steinkampstraße. Wegen eines abbiegenden Pkw musste er so stark bremsen, dass er stürzte und dabei schwer verletzt wurde.

Bei dem Fahrzeug, das sich unerlaubt vom Unfallort entfernte, könnte es sich um einen hellbraunen Kleinwagen handeln, so die Polizei. Gesucht werden Zeugen und der Fahrer oder die Fahrerin des betreffenden Autos. Hinweise werden unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen genommen.