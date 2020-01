Mülheim: Prozessauftakt zu Axt-Angriff auf Familienvater

Durch Geräusche in seinem Haus an der Roonstraße in Styrum geweckt, wollte ein Familienvater in der Nacht zum 24. Februar 2017 nachsehen, was im Erdgeschoss vorging. Als er die Treppe herunterkam, trafen ihn mehrere Schläge mit einer Axt.

Bis heute leidet der inzwischen 40 Jahre alte Mann, der erst kurz zuvor zum zweiten Mal Vater geworden war, unter den Folgen des Verbrechens. Wegen versuchten Mordes stehen nun zwei 22 Jahre alte Rumänen vor dem Landgericht Duisburg.

23-jähriger Mittäter kam 2019 mit drei Jahren Gefängnis davon

Schon einmal hatte sich das Gericht mit dem ebenso grausamen wie tragischen Fall beschäftigen müssen. Ein 23-jähriger Mittäter hatte bereits im vergangenen Jahr wegen versuchten Mordes vor der 6. Großen Strafkammer gestanden. Doch nach einer mehrtägigen Verhandlung gab es Ende Juni lediglich eine Verurteilung zu drei Jahren Gefängnis, wegen dieser und anderer Einbruchstaten. Dass der Angeklagte die Axt geführt oder deren Einsatz zuvor auch nur geahnt haben soll, konnte das Schwurgericht ihm nicht nachweisen.

Im Laufe des Verfahrens hatte sich dafür immer mehr abgezeichnet, dass einer der Mittäter die Waffe eingesetzt haben könnte. Die zwei Komplizen konnten noch während des Prozesses dank des Einsatzes von Zielfahndern in Norditalien festgenommen werden. Im Juli und August 2019 wurden sie nach Deutschland überstellt. Bei ihren Zeugenvernehmungen machten sie von ihrem Schweigerecht Gebrauch.

Drei Axt-Schläge trafen Familienvater im Gesicht und auf dem Kopf

Mülheim Blick ins Gesetzbuch: Mord Mörder ist, wer mit einer Tat, bei der ein Mensch getötet wurde, mindestens eines der qualifizierten Mordmerkmale erfüllt hat. „Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen , heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet“, heißt es in Paragraf 211 des Strafgesetzbuches. Für Mord gibt es nur eine Strafe: lebenslang. Bei einem Versuch kann die Strafe gemildert werden.

Nun sitzen die beiden Männer selbst wegen Mordversuchs auf der Anklagebank. Da sie zur Tatzeit noch Heranwachsende waren, findet der Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichts statt. Die Anklage geht davon aus, dass sie aus Habgier und zur Verdeckung einer Straftat handelten. Mit dem Einverständnis seines Mittäters habe Marian A. mit der Axt zugeschlagen, als der Hausherr plötzlich erschien.

Drei Schläge trafen den Geschädigten, dessen Frau und zwei Kinder im Obergeschoss schliefen, ins Gesicht und auf den Kopf. Der dritte bereits, als der Mann schon am Boden lag. Es sei den Tätern klar gewesen, dass der Geschädigte dabei hätte sterben können, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Doch es sei ihnen, auch um den Preis eines Menschenlebens, darauf angekommen, dass der Einbruch unentdeckt blieb und sie ihre Beute – einen Laptop, ein Tablett und ein Handy, das sie schon eingesteckt hatten – zu behalten.

Styrumer (40) ist seit der Tat zu 70 Prozent schwerbehindert

Der Geschädigte überlebte nur knapp, lag mehrere Monate im Krankenhaus. Seit der Tat ist er zu 70 Prozent schwerbeschädigt. Doch nicht nur seine Hirnleistung hat sich verändert, sondern auch mit Wesensveränderungen muss seine Familie versuchen zurechtzukommen.

Aus Termingründen wurde am ersten Verhandlungstag nur die Anklage verlesen. Die Verteidiger kündigten an, dass sich ihre Mandanten bei der Fortsetzung des Verfahrens am 4. Februar zu dem Vorwurf äußern wollen. Insgesamt sind bis Mitte März noch sechs weitere Prozesstage geplant.