Mülheim: Post plant offenbar einen Neubau außerhalb der City

Seit Dezember 2019 gehören das Hauptpostgebäude und das zugehörige Grundstück, rund 11.000 Quadratmeter groß, einer Investmentgesellschaft mit Sitz in Bayern, der SWT Verwaltungs GmbH. Schon beim Kauf hatte der Investor angekündigt, sobald der Mietvertrag ausgelaufen sei, plane man „eine Weiterentwicklung des Areals mit verschiedenen Nutzungsarten“. Seitdem ist fraglich, was mit der Mülheimer Hauptpost passiert.

Momentan wird das etwa 7920 Quadratmeter große Gebäude im Wesentlichen von der Deutschen Post genutzt, die dort ihr Brief- und Paketzentrum betreibt. Im Erdgeschoss befindet sich die Postbank, die den Kunden verschiedene Post-Dienstleistungen anbietet. Kurz nach dem Verkauf des Komplexes hatte ein beteiligter Makler erklärt, die Mietverträge seien durch den neuen Eigentümer noch einmal mittelfristig verlängert wurden, aber nicht mehr über fünf Jahre, dies wäre bis Ende 2024.

Dezernent Vermeulen: Post-Neubau an der Geitlingstraße geplant

Nun erklärte Bau- und Planungsdezernent Peter Vermeulen auf Anfrage dieser Redaktion: „Die Post beabsichtigt, an der Geitlingstraße neu zu bauen“ – nicht in der Innenstadt also, sondern in Heißen. Weitere Auskünfte gab Vermeulen nicht, da das Verfahren noch laufe.

Die Deutsche Post will diese Information bisher weder bestätigen noch dementieren. Eine Regionalsprecherin erklärte lediglich: „Der alte Standort erstreckt sich über zwei Etagen. Wir suchen nach einem neuen, möglichst ebenerdigen Standort.“ Dies gelte aber nicht nur für Mülheim, sondern: „Wir sind bei allen alten Post-Standorten, die noch in der Stadtmitte liegen, auf der Suche nach neuen Lösungen, damit wir in Zukunft genügend Platz haben.“

Post-Sprecherin bestätigt Suche nach neuem Standort außerhalb der City

Hintergrund sei das erhöhte Paketaufkommen mit einer jährlichen Steigerung von sieben bis zehn Prozent. „In diesem Jahr wird die Paketmenge aufgrund der Corona-Pandemie wohl um mehr als 15 Prozent anwachsen“, erklärt die Post-Sprecherin.

Für die Kunden interessanter ist die Zukunft der Postbankfiliale und der Hauptpost als alltägliche Anlaufstelle. Die Postbank äußert sich jedoch noch nicht zu einem möglichen Umzug. Auf Anfrage heißt es dort nur: „Für unsere Filiale am Hauptbahnhof in Mülheim haben wir ein bestehendes Mietverhältnis, das auch nicht kurzfristig ist.“ Vertragliche Details würden nicht bekannt gegeben.

Der Investor SWT Verwaltungs GmbH verfügt über zentrale Grundstücke und Immobilien in der Innenstadt. Schon Ende 2018 hatte er die sogenannten „Twin Tower“ am Hauptbahnhof erworben, die aktuell unter anderem an die Sparda Bank, Sozialagentur und Easy Software AG vermietet sind. Wie es hier im Herzen der Innenstadt weitergeht, könne man „vielleicht in einem Jahr realistischer sagen“, erklärt eine Sprecherin von SWT. Am Ende ist es, wie der Baudezernent jetzt erneut betonte, auch eine politische Entscheidung.