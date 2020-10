Gute Erfahrungen spornen an. Silvia Walkenbach-Mast ist mit ihrem Pop-up-Shop in der Innenstadt in den letzten vier Jahren immer auf große Resonanz gestoßen. Jetzt geht es wieder auf Weihnachten zu und die Designerin zieht es erneut in die City. Diesmal jedoch, im 5. Jahr, nutzt sie ein viel größeres Ladenlokal als sonst, am Löhberg 26. Sie startet zudem schon im Oktober – also viel früher als sonst.

Schmuck aus Schwemmhölzern

An die 15 Künstler und Kunsthandwerker stellen auf dem kleinen Indoor-Markt schöne und handgemachte Dinge aus. Noch sind die 250 Quadratmeter nicht ganz gefüllt mit Ware. Einige Teilnehmer stoßen erst nach den Herbstferien dazu. Walkenbach-Mast und ihr diesjähriger Mitstreiter Achim Wolf haben ihre eigenen Arbeiten natürlich schon vor Ort platziert: Große Stelen und Lichtobjekte aus Fundholz und Glas für Haus und Garten, ausgefallene Schmuckstücke aus Schwemmhölzern und Kunstharz oder auch kleine Weihnachtsbäume aus Glas.

Der Künstler Achim Wolf im Ladenlokal Shop Art in Mülheim - zwischen seinen Arbeiten aus Schwemmholz. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

„In diesem Jahr sind so viele Märkte ausgefallen und zahlreiche Adventsmärkte wurden auch schon abgesagt“, berichtet Achim Wolf, der sonst an der Ostsee von Markt zu Markt tingelt, aber auch im westlichen Ruhrgebiet schon mal anzutreffen ist. Der temporäre Laden „Shop Art“ hier in Mülheim könne zumindest einigen Ausstellern einen gewissen Ersatz bieten. Regale, Stand- oder Wandflächen können für einen oder zwei Monate angemietet werden – für relativ kleines Geld.

Workshops und Co. Ihr Atelier hat Silvia Walkenbach-Mast normalerweise im Mülheimer Hafengebiet an der Gewerbeallee. Informationen unter www.walkenbach.ruhr oder 0170/8101455. Im temporären Laden am Löhberg 26 soll es bis Weihnachten auch noch Workshops geben - Themen und Termine werden noch bekannt gegeben.

Quietschbunte Hemden und Kaffee-Bilder

Zehn Künstler oder Kunsthandwerker haben die Chance bereits genutzt, weitere drei sind angemeldet und „einige könnten auch noch gerne dazukommen“, sagt Silvia Walkenbach-Mast. Das Sortiment ist kunterbunt – ebenso wie die schicken, quietschbunten Männerhemden einer Hamburger Textilgestalterin, auf die man gleich zu Beginn des Rundganges durch den ehemaligen Supermarkt stößt.

Schlendert man weiter, stößt man auf hübsche selbstgenähte Babykleidung, Bilder von Mick Jagger oder James Dean, die mit Kaffee gemalt wurden, großformatige Ölgemälde und Collagen, Bilder mit Mülheimer Motiven, handgemachte Fotokarten, Schalen oder Wandbilder, die durch Glasschmelze entstanden sind. Holzschnitte von Prominenten im Pop Art-Stil gibt es auch oder nette Büchlein und Lesezeichen. „Es wird noch voller. In der nächsten Woche werden noch selbst gefertigter Schmuck, selbst genähte Lederwaren, Damen-Oberbekleidung, Taschen, Beutel und Keramikartikel dazukommen“, kündigt Silvia Walkenbach-Mast an.

Geöffnet bis kurz vor Weihnachten

Ob es im größeren Rahmen so klappt, wie bei den anderen Malen, wird sich zeigen. Geöffnet bleibt der Pop-up-Shop bis zum 23. Dezember. Vielleicht ergeht es dem Ladenlokal danach so, wie den vier anderen, die Walkenbach-Mast bislang genutzt hat. „Alle sind hinterher vermietet worden“, weiß sie. Vielleicht findet sich für dem früheren Plus-Markt am Löhberg 26 ja auch ein Mieter.