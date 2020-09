Mülheim: Polizei fahndet mit Fotos nach Kiosk-Einbrechern

Gemeinsam mit drei Komplizen ist dieser Mann am 31. März 2020 in einen Kiosk an der Duisburger Straße in Mülheim eingebrochen. Wer kann der Polizei einen Hinweis geben?

Mülheim. Am 31. März sind vier Männer in einen Kiosk an der Duisburger Straße in Mülheim eingebrochen. Jetzt verfügt die Polizei über Fahndungsfotos.

Die Polizei hat eine Fotofahndung gestartet: Es geht um einen Einbruch in einem Kiosk in Mülheim-Broich. Am 31. März 2020 gegen 2 Uhr sind vier unbekannte Täter gewaltsam in einen Kiosk an der Duisburger Straße eingedrungen. Verschiedene Tabakwaren wurden gestohlen. Zeugen hörten noch, wie ein Auto mit quietschenden Reifen davon raste.

Auch dieser Tatverdächtige wurden beim Kioskeinbruch am 31. März 2020 in Mülheim gefilmt. Foto: Polizei Essen/Mülheim

Mit diesen Bildern fahndet die Polizei nun nach zwei der unbekannten Täter und fragt: Wer kennt die abgebildeten Männer und/oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0.