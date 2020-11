„In der Küche treffen sich alle. Dort gibt es immer etwas zu bereden – über Ideen, deren Umsetzung, den Job oder Privates. Wir leben vom Austausch und den verschiedenen Arbeitsanforderungen – auch in Coronazeiten.“ Lena Booz, die sich um die Belegung der Plätze und Räume im „WorkInn“ kümmert, schildert den Erfolg des Konzeptes. „Bei uns kommen Menschen aus verschiedenen Berufen zusammen, die auf Zeit gemeinsam an verschiedenen oder der gleichen Sache arbeiten oder die keine Lust auf einen Heimarbeitsplatz haben.“ Im Stadtquartier Schloßstraße (SQS) existiert solch eine Plattform, die viele Menschen für ihre speziellen Bedürfnisse nutzen.

Einer von ihnen ist Marvin Große-Segerath. „Ich verdiene bisher nicht so viel Kohle, dass ich mir ein eigenes Büro oder gar Vertriebszentrum leisten kann“, sagt der Gründer. Darum hat er sich im „Workinn“ eine Bürofläche gemietet. „Das SQS liegt sehr zentral, Busse und Bahnen halten unter unseren Fenstern. Mehr geht nicht.“

Einen Ganzkörpertrockner, englisch Body Dryer, präsentiert Marvin Große-Segerath im „WorkInn“. Er hat dort einen Raum gemietet. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Ganzkörpertrockner soll Ressourcen schonen

Der junge Mann vertreibt ein Produkt, das in vielen Badezimmern „immer wichtiger wird, weil es die Hygiene verbessert und Ressourcen schont“. Der vollautomatische Ganzkörpertrockner braucht keine Handtücher mehr, die gewaschen werden müssen und er senkt den Gesamtenergieverbrauch“, erläutert Große-Segerath.

In seinem Büro hängt die wasserdichte Konsole an der Wand. aus zahlreichen Düsen strömt warme Luft in den Raum. Mit Drehungen vor den Düsen trocknet das Gerät Haut und Haare. „Geeignet ist der Ganzkörpertrockner nicht nur für Hotels, Sporthallen und Fußballerkabinen, sondern auch für Personen, die sich nicht abrubbeln können, weil sie nicht mehr so beweglich sind oder weil sie Komfort genießen möchten.“

Kurze Wege für Ideen und Problemlösungen

Zwei Glastüren weiter ist eine junge Frau in ihren Computerbildschirm vertieft. Dann rennt sie in die Küche und fragt: „Wie schneide ich einen Zylinder auf mit dreidimensionaler Ansicht?“ Sofort blicken zwei Jungs von ihren Schreibtischen gegenüber auf und überlegen mit.

„Das ist unsere Idee von Coworking“, erklärt Lena Booz. Zusammen arbeiten und etwas entwickeln oder mit einer Problemlösung nicht allein bleiben.“ Einer der Schreibtischnachbarn kennt ein spezielles Computerprogramm, dass Schnitte durch Körper dreidimensional sichtbar macht. „Ich brauche wohl noch einige Tage, bis ich gut mit diesem Programm arbeiten kann. Aber es hilft mir dann sehr“, bedankt sich sie Frau.

Helle Räume mit Schreibtischen am Fenster

Grauer Teppichboden mit farbigen Quadraten sowie breite Glaswände gehören zum Grundkonzept. Rund 1000 Quadratmeter hat „WorkInn“ auf der ersten Etage im SQS gemietet. „Jeder kann sich sein Büro nach seinen Wünschen einrichten lassen. Sie können auch Seminarräume mieten oder nur für einen Monat einen Schreibtisch am Fenster haben“, erläutert Booz.

Auf ihrer Karte steht „pottconnector“, was frei übersetzt „Topfverbinder“ meint. Ihr Job ist es, alle Mieterinnen und Mieter im Topf des „WorkInn“ zu verbinden. Und weil es im Ruhrgebiet bereits mehrere „WorkInns“ gibt, ist im „Pott“ auch ein Zusammenarbeiten über die Stadtgrenzen hinweg möglich. „In diesem Monat Bochum, danach zwei Monate Mülheim, das geht.“

Begegnungen nur mit Mund-Nasen-Schutz

Corona- Inzidenz-Zahl in Mülheim steigt laut RKI auf 44,5Trotz der Coronapandemie seien die Flächen gut ausgebucht, sagt Lena Booz. „Wir tragen, wenn wir unsere Arbeitsplätze verlassen, natürlich Mund-Nasen-Schutz.“ In der Küche wirke das etwas blöd, müsse aber sein. Wer sich ein Büro mit einer zweiten Person teilt, müsse nun die Abstandsregeln beachten. „Aber das klappt, weil die Leute hier ihren Arbeitsplatz mit Bedacht gewählt haben.“

Schreibtische und Besprechungsinsel. Die Räume auf der ersten Etage im SQS sind nach Wunsch der Mieter ausgestattet. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Kontakte in der Gemeinschaftsküche Auf der ersten Etage des Stadtquartiers Schloßstraße kann jeder für seine beruflichen Bedürfnisse einen Arbeitsplatz, ein Büro oder einen Seminarraum mieten. Auch zweier- und Gemeinschaftsbüros sind möglich. Individuelle Wünsche bei der Ausstattung werden bei entsprechend langer Bindung berücksichtigt. Mindestens einen Monat Laufzeit oder länger haben die Mietverträge im WorkInn. Der Standort liegt in der Stadtmitte, direkt neben der Zentralhaltestelle. Die meisten Büros und Plätze sind belegt. Außer dem eigenen Laptop brauchen die Mieter nichts mitzubringen. Der Austausch mit anderen Mietern in der Gemeinschaftsküche ist garantiert.

Produktvermarkter, Ingenieurinnen oder Angebotsgestalter – sie alle sitzen mit ihren Laptops über die Etage verteilt. „Es kommen auch Leute zu uns, die zu Hause keine Ruhr finden, aber auch einen Austausch oder einen Input suchen“, weiß Lena Rooz. Und es seien nicht nur die jungen Leute, „die zu uns kommen“.

Kreatives Potenzial entwickelt sich quer durch die Berufe

„Hier zu arbeiten hilft uns allen, miteinander klarzukommen, aufeinander einzugehen und gemeinsame Lösungen zu finden. Mit dem Auseinandersetzen quer durch unsere Berufe entwickelt sich ein kreatives Potenzial, das ich vorher nicht hatte. Wir alle profitieren davon“, schildert Marvin Große-Segerath seine Erfahrungen.

Empfangen seine Büronachbarn Gäste, so kommen sie auch an dem Ganzkörpertrockner vorbei. Auf die Frage, was das für ein Ding ist, demonstriert der Vertriebler mit Küchenpapier von der Rolle, wie es funktioniert und kann sofort fundiert antworten – nur das Gerät verströmt heiße Luft.