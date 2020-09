Mülheim: Pianist Víkingur Ólafsson spielt seine „alte Liebe“

Mülheim. Der junge isländische Pianist präsentiert zum Mülheimer Auftakt des Klavier-Festivals am Montag Werke von Jean-Philippe Rameau und Claude Debussy.

Mit einem Querschnitt durch die Klavierepochen von Bach bis Philip Glass gab Víkingur Ólafsson auf dem Klavier-Festival Ruhr ein „glanzvolles Debüt“. Das war 2018. Inzwischen ist der junge isländische Pianist weiter gereift. Am Montag, 28. September, holt er in der Mülheimer Stadthalle sein langerwartetes Konzert vom vergangenen Mai nach. Karten sind noch verfügbar.

An diesem Montagabend will Ólafsson eine Auswahl von Werken der Franzosen Jean-Philippe Rameau und Claude Debussy bieten. „Ich wollte etwas Überraschendes machen“, sagt Ólafsson über sein Programm. „Die beiden Komponisten sollten in einen Dialog miteinander treten.“ Rameau, einer der größten Harmoniker der Musikgeschichte, sei für ihn eine „alte Liebe“. Schon im Studium habe das Stück „Die Stimmen der Vögel“ sein Leben geradezu verändert.

Ólafsson wartet mit überraschender Komponistenwahl auf

Mit viel Fantasie und Poesie erzähle jedes der „Pièces de Clavecin“ eine kleine Geschichte, schwärmt Ólafsson. Neben die Klavierstücke Rameaus stellt er Auszüge aus drei Schlüsselwerken für Klavier von Claude Debussy, den „Préludes“, den „Estampes“ und „Children’s Corner“. Für ihn sind die beiden Komponisten, obwohl zwischen ihnen 200 Jahre liegen, „musikalische Brüder“.

Der Isländer eröffnet am Montag die Mülheimer Konzerte des Klavier-Festivals. Es folgen noch zwei weitere Pianisten von Weltgeltung. Am Montag, 5. Oktober, ist Pierre-Laurent Aimard zu Gast, am Freitag, 4. November, ist Arcadi Volodos zu hören.

Beginn des Konzerts von Víkingur Ólafsson ist um 20 Uhr, Karten: 25 bis 55 Euro, unter www.klavierfestival.de. Anmeldung unter: www.anmeldung.nrw.