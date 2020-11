Nicht auf die Leinwand, sondern auf Küchen-Tabletts hat Peter-Torsten Schulz in diesem ungewöhnlichen Corona-Jahr seine Kunst gebannt. „Wanderbilder“ heißt die 6. Kunstedition des Saarner Künstlers. 20 Tabletts mit bekannten und beliebten Petoschu-Motiven sind entstanden, alle sind natürlich Originale. Man kann sie an die Wand hängen, sie sind aber auch durchaus „benutzbar“.

https://www.waz.de/staedte/muelheim/iframe-newsletter-waz-muelheim-anmeldemaske-id227813543.html

Besuchern gefällt Serviertablett im Atelier

Die Idee wurde 2019 geboren, als Besucher des Olle Hansen-Ateliers am Klostermarkt in Saarn, sich für ein Tablett begeisterten, das dort von den Mitarbeitern seit vielen Jahren in der Küche benutzt wurde. Es war mit einem Motiv des Künstlers verziert. Die Kunden fragten, ob es verkäuflich sei. „Wir waren erstaunt, aber wir haben ihnen das alte Tablett verkauft. Und mir schoss der Gedanke durch den Kopf: ,In diesem Jahr machst du nur Tabletts!’“, berichte t P. T. Schulz schmunzelnd.



Eines der bekanntesten Motive von Peter-Torsten Schulz ziert ein schönes altes Tablett. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Gesagt, getan. Bei Ebay, aber auch auf Märkten oder in Läden suchte und fand der Künstler schöne alte Tabletts, sogar Art Déco-Exemplare waren dabei. Manche mussten noch restauriert werden, danach wurden sie mit Öl- und/oder Acrylfarben bemalt. Schulz legte sie dabei vor sich auf den Tisch. „Ich habe einige meiner Klassiker ausgesucht und sozusagen ein zweites Original erstellt“, erklärt er. Darunter waren zum Beispiel der „Der Ackergaul“ (1985) oder das vielleicht bekannteste Bild „Es muss weitergehen“ (1984).

Der Maulwurf wirkte nicht so gut

Auch der berühmten Maulwurf sollte ein Tablett schmücken. „Aber als das Bild fertig war, fand ich es irgendwie zu kitschig und habe es übermalt“, berichtet P.T. Schulz. Auf der Rückseite einiger Tabletts finden sich auch Texte und Gedichte. Die 20 Tablett-Bilder kann man vor Ort im Atelier oder auf der Internetseite petertschulz.de anschauen. „Hehre Kunst“ sollen sie nicht sein, sondern Spaß ins gerade etwas ausgebremste Leben bringen. Sie sind sogar zum Benutzen gedacht – vielleicht zum Servieren eines Tees oder Glühweins?

Das „Olle Hansen”-Atelier ist an allen Advents-Samstagen von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Außerdem Montag bis Mittwoch zwischen 10 und 16 Uhr nach Vereinbarung.