Mülheim: Passantin (48) von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine 48-Jährige wurde am Donnerstag in Mülheim-Styrum von einem abbiegenden Auto schwer verletzt.

Mülheim. Eine 48-Jährige wurde in Mülheim-Styrum von einem abbiegenden Auto schwer verletzt. Sie wurde in eine Klinik eingeliefert. Der Wagen hatte grün.

An der Ausfahrt der A 40 in Styrum kam es am Donnerstagmorgen, 14. Oktober, zu einem folgenschweren Unfall, bei dem eine Fußgängerin (48) schwere Verletzungen erlitt.

Gegen 6.10 Uhr fuhr ein 35-jähriger VW-Fahrer an der Autobahnausfahrt der A 40 in Mülheim-Styrum ab. Als er an der grünen Ampel nach rechts auf die Oberhausener Straße abbiegen wollte, trat laut Polizeiangaben plötzlich von rechts eine 48-jährige Fußgängerin auf die Straße.

Die Frau wurde von dem Wagen erfasst und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team hat die Ermittlungen vor Ort übernommen.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim