Mülheim: Osterdeko macht Mann (43) des Einbruchs verdächtig

Die Mülheimer Polizei wurde mitten in der Nacht zu einem Einbruch gerufen. Noch in Tatortnähe konnte ein Verdächtiger festgenommen werden.

Mülheim. Die Mülheimer Polizei wurde mitten in der Nacht zu einem Einbruch gerufen und kontrollierte einen Mann. Der wusste nicht, was er mit sich trug.

Anwohner in Speldorf hörten am frühen Morgen des 3. Novembers verdächtige Geräusche aus dem Keller ihres Mehrfamilienhauses an der Heerstraße. Noch in Tatortnähe konnte von der Polizei ein Verdächtiger festgenommen werden. Der bunte Inhalt eines Kartons überführte ihn.

Gegen 3 Uhr wurden mehrere Anwohner durch Geräusche aus dem Keller geweckt. Gemeinsam ging man hinunter und fand aufgebrochene Kellerabteile sowie eine aufgehebelte Hauseingangstür vor. Die alarmierte Polizei eilte mit mehreren Streifenwagen zum Tatort. In unmittelbarer Nähe wurden die Einsatzkräfte auf einen 43-jährigen Mülheimer aufmerksam, der mehrere Werkzeugkästen, Tüten und einen Karton trug.

Der Mann gab an, auf dem Weg zu einer Baustelle zu sein. Er wusste jedoch nicht, was sich in dem Karton befand. Die Polizei fand darin Osterdekoration, was den 43-Jährigen verdächtig machte und bei seiner Überführung half. Die Herkunft der sichergestellten Werkzeuge wird nun durch die Kriminalpolizei ermittelt. Der 43-Jährige muss mit einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls rechnen.

