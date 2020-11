Mülheim: Online-Bierverkostung zugunsten sozialer Projekte

Mülheim. Die Rotarier Mülheim-Uhlenhorst wollen auch in Corona-Zeiten Spenden sammeln. Bis Samstag kann man sich anmelden zu ihrer Online-Bierverkostung.

Die Coronakrise zwingt Menschen zum Umdenken. Auch der Rotary Club Mülheim-Uhlenhorst (RC MHU) muss neue Wege beschreiten, um seine sozialen Projekte in der Stadt weiter finanzieren zu können. Mit einer Online-Testreihe möchten die Rotarier Geld sammeln. Gestartet wird mit einer Bierverkostung.

Projekte an der Zunftmeisterschule in Eppinghofen

Insbesondere Projekte für sozial benachteiligte Kinder werden von den Rotariern unterstützt. Seit vielen Jahren ist der RC MHU an der Zunftmeisterschule in Eppinghofen mit dem „Eulen-Kids“ aktiv. Sprachpaten bringen Kindern mit Migrationshintergrund spielerisch die deutsche Sprache näher. Dieses Projekt wurde 2017 im Rahmen der WAZ-Aktion „Menschen machen’s möglich“ für ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

Mit dem damit verbundenen Preisgeld und Eigenmitteln konnte der Club 2018 ein zweites Projekt an der Grundschule etablieren. 15 Hochbeete, die ganzjährig für Gemüseanbau genutzt werden, sollen den „Karotten-Kids“ Wissen rund um die Nutzpflanzen und mehr Wertschätzung für Lebensmittel vermittelt werden.

Offenbar sehr erfolgreich läuft auch das Bildungsprojekt „Robin“, das die drei Rotary Clubs in Mülheim gemeinsam unterstützen. „Robin“ fördert Kinder aus sozial benachteiligten Familien bereits in den ersten Lern- und Schuljahren, um ihnen den Übertritt in höher qualifizierende Bildungslaufbahnen zu erleichtern. „Das ist uns bisher auch zu 100 Prozent gelungen“, sagt Andreas Swoboda, Sprecher des RC MHU. „Alle Kinder, die wir seit 2012 begleitet und gefördert haben, haben den Sprung auf das Gymnasium geschafft.“

Rotarier spenden auch regelmäßig an das Mülheimer Frauenhaus

Auch das Mülheimer Frauenhaus kann sich auf eine regelmäßige Spende des RC MHU verlassen. Gesammelt wird unter anderem mit der traditionellen Fotoaktion auf dem Saarner Nikolausmarkt. Da die meisten Aktionen nun wegen Corona nicht durchgeführt werden können, ist die Finanzierung gefährdet. „Wir müssen nun andere Wege gehen, um diese wichtigen Projekte am Leben zu erhalten“, sagt Andreas Swoboda.

Deshalb wurde die Online-Tasting-Reihe ins Leben gerufen. Am Freitag, 4. Dezember, starten die Rotarier mit einer Online-Bierverkostung via Video-Chat auf der Internetplattform Zoom. Für einen Beitrag von 50 Euro (Selbstkostenanteil: 25 Euro) kann sich jeder anmelden. Je nachdem, wie erfolgreich die Aktion ist, planen die Rotarier noch digitale Whisky- oder Weinverkostungen.

Anmeldung zur Bierverkostung bis zum 14. November auf charitytasting.wordpress.com oder per Mail an anmeldung.tasting@rc-mhu.de. Infos auch zu weiteren Aktionen gibt es auf www.muelheim-a-d-ruhr-uhlenhorst.rotary.de.