Mülheim. Gute Nachrichten für junge Eltern in Mülheim: An drei weiteren Standorten sind neue Kitas geplant, darunter eine Waldgruppe. Hier die Details.

Noch fehlen Hunderte von Kita-Plätzen in Mülheim, aber zumindest in einigen Stadtteilen ist Land in Sicht. Gleich drei neue Projekte gibt es, mit insgesamt 95 Betreuungsplätzen für Ü3-Kinder und 40 Plätzen für Kleinkinder unter drei Jahren. Sie werden ab der nächsten Woche in den Bezirksvertretungen und Mitte Dezember im Jugendhilfeausschuss diskutiert. Darum geht es:

Das Einkaufscenter Forum in der Mülheimer City soll umgestaltet werden zu einem Gesundheitszentrum, „Forum Medikum “. Und in diesem Rahmen wird auch an junge Familien gedacht: Eine Kita mit vier Gruppen soll hier entstehen, rund 50 Ü3- und etwa 20 U3-Plätze soll sie umfassen. Im Exposé des Investors ist die Einrichtung als „Forum Kids“ skizziert, sie wird am Hans-Böckler-Platz in unmittelbarer Nähe des städtischen Kindergartens „Fiedelbär“ liegen.

Für neue Kita im Mülheimer Forum wird noch ein Betreiber gesucht

Allerdings muss hier erst noch ein Betreiber gefunden werden. Commerz Real als Eigentümerin des Forums führe gerade Gespräche mit geeigneten Trägern, heißt es in der Verwaltungsvorlage für die politischen Gremien. Anfang nächsten Jahres wisse man voraussichtlich mehr. Allein in der Mülheimer Innenstadt fehlen laut Bedarfsplanung bis 2025 noch knapp 330 Betreuungsplätze. Daher hatte Oberbürgermeister Marc Buchholz das Vorhaben „Forum Kids“ freudig aufgenommen, als er vor zehn Tagen davon erfuhr . Tatsächlich würde eine neue Kita an so zentraler Stelle der Stadt mächtig weiterhelfen.

Stark im Fokus steht momentan auch das ehemalige Tengelmann-Areal an der Wissollstraße, aus dem ein österreichischer Investor die „Parkstadt Mülheim“ machen möchte. Verschiedenste Firmenansiedlungen sind dort geplant, ein Edel-Italiener soll eröffnen und daneben auch eine Kindertageseinrichtung mit drei Gruppen: 15 U3-Plätze soll sie bieten und 30 Ü3-Plätze. Betreiber ist die Kinderhut GmbH , ein gemeinnütziges Unternehmen mit Sitz in Essen, das bereits 14 Einrichtungen führt.

Waldkindergarten auf dem Fliedner-Gelände in Selbeck geplant

Auch für wetterfeste Kinder, die am liebsten im Freien spielen, wird es bald eine neue Anlaufstelle geben. Sie liegt allerdings recht abgelegen: Auf dem Gelände der Fliedner-Werkstätten in Selbeck (Postadresse: Am Mühlenhof 150) soll ein eingruppiger Wald- und Naturkindergarten seinen Platz finden. Insgesamt 20 Kinder im Alter zwischen einem und sechs Jahren werden sich dort tummeln, rund um einen Bauwagen, der Schutz bei extrem schlechtem Wetter bietet, Platz für Spielmaterial und Wechselkleidung.

Träger des naturnahen Angebotes ist die „Zukunftsorientierte Kinderbetreuung“ (ZOK) , eine Tochtergesellschaft der Pia-Stiftung und in Mülheim bereits bekannt durch die „Kleinen Waldfüchse“, deren Unterschlupf sich am Oppspring befindet. Auf diesen ersten Waldkindergarten in der Stadt sollte schon längst ein zweiter folgen, denn das Elterninteresse ist riesig. Laut ZOK stehen momentan 50 Familien auf der Warteliste. Es gab sogar schon einen möglichen Standort an der Mintarder Dorfstraße , der jedoch wegen der geplanten Bauarbeiten an der Ruhrtalbrücke zurückgezogen wurde. Nun wird in Nähe des Waldes und in Nachbarschaft der Fliedner-Werkstätten ein neuer Anlauf genommen.

Jugendamt: Finanzierung aller neuen Standorte ist schon gesichert

Für alle genannten Standorte ist die Betriebskostenförderung durch die Stadt Mülheim bereits gesichert und ebenso die Finanzierung durch das Land, erklärt Lydia Schallwig, Leiterin des Jugendamtes. Und sobald die neuen Einrichtungen zur Verfügung stehen, sei zumindest in Speldorf und Stadtmitte der Bedarf gedeckt. „Zunächst einmal“, relativiert Schallwig, „je nachdem, wie viele Kinder geboren werden.“

Auch hier sind neue Kitas geplant Bereits im ersten Halbjahr 2021 sollen drei neue Kitas in Mülheim eröffnen und mehr als 100 zusätzliche Betreuungsplätze bringen. Standorte sind an der Raadter Straße 26 auf der Heimaterde , an der Barbarastraße 33-35 in Dümpten und am Klöttschen 1 in Eppinghofen . Eine weitere Einrichtung soll am Wenderfeld in Dümpten entstehen, aber wohl erst im zweiten Quartal 2022.

Sofern alles nach Plan läuft, gibt es in Mülheim nach den Sommerferien 2021 insgesamt 135 zusätzliche Kita-Plätze. Die Jugendamtsleiterin ist trotzdem noch etwas vorsichtig, sie weiß aus langer Erfahrung: „Bei Bauvorhaben kann sich immer etwas verzögern.“