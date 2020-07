Mülheim: Nächtliche Sperrung auf der Strecke der Linie S 3

Mülheim. Wegen Bauarbeiten verkehrt die Linie S 3 zwischen 6. und 8. Juli anders als gewohnt. Ein Schienenersatzverkehr wird für Mülheim eingerichtet.

Wegen Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es von Montag, 6. Juli, 0 Uhr, bis Mittwoch, 8. Juli, 5 Uhr, auf der Linie S 3 zwischen Essen West und Steele nachts zur Streckensperrung. Einzelne Züge zwischen Oberhausen Hauptbahnhof und Steele bzw. Steele Ost sowie in entgegengesetzter Richtung aus Hattingen kommend entfallen und werden - auch auf Mülheimer Stadtgebiet - durch einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ersetzt.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Mülheim

Betroffen sind die S-Bahnen, die am Montag, 6. Juli, um 23.03 Uhr sowie am Dienstag, 7. Juli, um 0.03 Uhr und um 1.03 Uhr in Hattingen losfahren: Am 6. Juli müssen die Fahrgäste dieser Linie um 23.30 Uhr in Steele in den SEV Richtung Oberhausen umsteigen. Am 7. Juli beginnt der SEV bereits am Bahnhof Steele Ost und zwar um 0.26 Uhr bzw. 1.26 Uhr. Betroffen ist auch eine S 3, die von Oberhausen nach Hattingen fährt: Am 7. Juli geht es um 0.18 Uhr mit dem SEV Richtung Essen. Die genauen Abfahrtszeiten an den Mülheimer Haltepunkten finden sich laut Unternehmen auf www.abellio.de.

Informationen über Haltestellen des Schienenersatzverkehrs

Die SEV-Busse halten in Mülheim an folgenden Haltestellen: Mülheim Styrum, Mülheim West, Mülheim Hauptbahnhof.

Baustellenbedingt könne es zu Verspätungen im Minutenbereich kommen, so Abellio. Weiterhin könne sich die Fahrzeit durch die Nutzung des SEV verlängern.

Aktuelle Fahrpläne sind online abrufbar

Die aktuellen Fahrpläne sind online unter www.abellio.de im Bereich „Verkehrsmeldungen“ abrufbar. Fahrgäste haben außerdem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten der Regel- und Ersatzverkehre zu informieren.