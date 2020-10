Bleibt vorerst für die Bewohner geschlossen: Das Brandhaus an der Aktienstraße 26 bleibt noch geschlossen. Brandsachverständige untersuchten am Mittwoch das Gebäude.

Brand an Aktienstraße Mülheim: Nach Brand an Aktienstraße ist Ursache noch offen

Mülheim. Nach dem Feuer in einem Mülheimer Mehrfamilienhaus können die Mieter noch nicht in die Wohnungen zurück. Die Brandursache ist bisher ungeklärt.

Lange haben die Verantwortlichen am Mittwoch nach der Brandschau beraten, was nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Aktienstraße möglich ist, wie den Mietern geholfen werden kann. Ein Ergebnis lag am später Mittwochabend noch nicht vor. Das bedeutet: Die Mieter können noch nicht ihre Wohnungen betreten, um wenigstens Kleidung, Papiere und Geld zu dort holen. Für die Übergangszeit hat die SWB (Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft) einen Soforthilfefonds bereitgestellt, damit die vom Brand Ausquartierten wenigstens Nahrung und Kleidung kaufen können.

Was die Brandschau des Sachverständigen am Mittwoch ergeben hat, war am Mittwoch ebenfalls noch offen. „Wie konnte sich der Sperrmüll im Hausflur entzünden?“, lautet die Hauptfrage. „Wann kann das Gebäude wieder bezogen werden?“, war gestern eine weitere.

SWB-Vorstand will sich am Donnerstag äußern

„Was mit den Mietern der SWB – sie ist Eigentümerin des beschädigten Hauses – geschieht, will der Gesellschaftsvorstand am Donnerstag bekanntgeben“, sagt SWB-Sprecherin Christina Heine. Daher wurde das Gebäude nach der Sichtung wieder versiegelt.

25 Menschen musste die Feuerwehr mit ihrer Drehleiter aus dem Haus retten, weil ihnen der Weg durch den Hausflur abgeschnitten war. Dort brannte Müll, der Rauch verbreitete sich im ganzen Eckhaus. 16 Mietparteien verloren am Montagabend innerhalb einer Stunde ihr Zuhause.

Viele Fenster zum Durchlüften geöffnet

Bis auf kleine Spuren an der Haustür und am Eingang war vom Feuerwehreinsatz im Eckhaus in Eppinghofen wenig zu sehen. Aber zahlreiche Fenster waren in allen vier Etagen geöffnet, damit der Rauch abziehen und der Brandgeruch ausgelüftet werden kann. Die Gaststätte im Erdgeschoss blieb geschlossen.

Für die Mülheimer Berufsfeuerwehr war „die Arbeit nach dem Löschen des Feuers erledigt“, erklärte deren Sprecher Torsten Drewes. Die roten Spezialfahrzeuge rückten in der Nacht zum Dienstag wieder zur Wache ein. Mehrere Bewohner des Hauses – sie konnten nur das mitnehmen, was sie am Leib trugen – kamen bei Verwandten und Nachbarn unter.

Die anderen fanden eine vorläufige Bleibe in der Flüchtlingsunterkunft am Klöttschen, in Notwohnungen der SWB oder in einem Hotel. Wie lange sie dort bleiben müssen, soll laut SWB möglichst bald geklärt werden.