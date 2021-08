Mülheim: Mopedfahrer (65) liegt nach Unfall im Krankenhaus

Mülheim. Schwer verletzt hat sich ein Mopedfahrer bei einem Unfall in Mülheim. Laut Polizei könnte Unachtsamkeit eines Autofahrers die Ursache sein.

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Mellinghofer Straße in Mülheim liegt ein 65-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt in einem Essener Krankenhaus. Laut Polizei war der Mann gegen 9 Uhr auf der Straße in Dümpten unterwegs und sei dabei mit einem Pkw kollidiert.

Dessen Fahrer – ein 47-jähriger Mann – habe den Mopedfahrer „vermutlich übersehen“, als er vorwärts ausparken wollte, so ein Polizeisprecher am Donnerstagfrüh. Der Mopedfahrer ging zu Boden.

Auch der Autofahrer zog sich Verletzungen zu

Auch der Autofahrer zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Er kam in ein Mülheimer Krankenhaus.

