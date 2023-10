Mülheim: Mit gestohlenem Pedelec auf Einbruchstour

Mülheim. Ein 33-Jähriger wurde in Mülheim vorläufig festgenommen. Er war in ein Gebäude in Speldorf eingebrochen und mit dem Pedelec zum Tatort gefahren.

Auf frischer Tat hat die Polizei einen Dieb in Speldorf ertappt. Der 33-Jährige war am Dienstag (10. Oktober) mit einem gestohlenen Pedelec zu einem Firmengelände auf der Wissollsstraße gefahren, um dort in ein Gebäude einzubrechen. Gegen 3.30 Uhr meldete ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, dass er eine unbekannte Person durch Videokameras auf dem Firmengelände beobachtete habe. Die Polizisten konnten ihn festnehmen. Der Mann hatte offensichtlich versucht, in verschiedene Gebäudeteile zu gelangen.

Zudem fanden die Beamten ein grau-schwarz-gelbes Mountainbike-Pedelec der Marke „Haibike“, mit dem der Täter nach aktuellen Ermittlungen zum Tatort gekommen war. Nach einer Überprüfung des Fahrrades stellten die Beamten fest, dass dieses vor einem Jahr entwendet worden war. Die Polizisten durchsuchten den Tatverdächtigen. Dabei fanden sie neben einem Winkelschleifer noch zahlreiche einbruchstypische Werkzeuge. Gegen den 33-Jährigen wird ermittelt. Er ist bereits wegen ähnlicher und anderer Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

