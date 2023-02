Mülheim: Mercedes-Fahrer flieht vor Polizei und baut Unfall

Der Aufforderung einer Polizeikontrolle, entzog sich ein Mülheimer und flüchtete in einer S-Klasse.

Mülheim. Weil er sich einer Polizeikontrolle entziehen wollte, floh ein Mülheimer rasant. Dabei verwickelte er eine Mutter und ihr Kind in einen Unfall.

Bei einer rasanten Flucht vor einer Polizeikontrolle hat ein 39-Jähriger in Heißen einen Unfall verursacht, bei dem eine 42-jährige Autofahrerin und ihr Sohn (4) verletzt worden sind.

Auf der Brückstraße fiel einer Polizeistreife am Mittwochabend, 1. Februar, gegen 19.15 Uhr der Fahrer einer schwarzen Mercedes S-Klasse auf. Wie die Polizei mitteilt, sei der Mülheimer bereits aus vorherigen Einsätzen als mutmaßlicher Betäubungsmittelkonsument bekannt – daher habe man ihn kontrollieren wollen.

Mülheimer kracht in Einbahnstraße mit einem BMW zusammen

Auf der Von-Graefe-Straße gaben die Beamten dem Mercedes-Fahrer Anhaltezeichen, die er missachtete. „Stattdessen gab er Gas, überholte einen weiteren Pkw und fuhr falsch herum in eine Einbahnstraße“, heißt es in der Mitteilung. Auf der Kreuzung zur Hingbergstraße/Christianstraße erfasste der Falschfahrer einen von links kommenden schwarzen BMW. Die 42-jährige Fahrerin und ihr 4-jähriger Sohn wurden dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt.

Die S-Klasse und der Führerschein des 39-Jährigen wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens und des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

