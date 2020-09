Mülheim: Margarete Wietelmann führt neue SPD-Fraktion im Rat

Margarete Wietelmann bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Jacques Marx Anfang September in Vertretung des Oberbürgermeisters.

Mülheim. Margarete Wietelmann übernimmt den Vorsitz der SPD-Fraktion im Mülheimer Rat. Sie muss viele Aufgaben neu verteilen, den Nachwuchs integrieren.

Margarete Wietelmann führt die SPD-Fraktion im neu gewählten Stadtrat. Sie übernimmt den Vorsitz von Dieter Spliethoff, der von seinem Ortsverein nicht mehr als Ratskandidat aufgestellt wurde. Die SPD-Ratsfraktion bestätigt Wietelmann (69) am Mittwochnachmittag in ihrem neuen Amt. Als Bürgermeisterin hat sie sich längst Anerkennung und Respekt in der Partei und in der Mülheimer Bürgerschaft erarbeitet.

Erfahrene Mülheimer Kommunalpolitikerin

Die neue Ratsperiode beginnt am 1. November. Wietelmann soll als neue Fraktionsvorsitzende jedoch schon in den nächsten Wochen Gespräche mit den politischen Mitbewerbern führen, heißt es einer Mitteilung der SPD-Fraktion. „Vor der SPD liegen fünf arbeitsintensive Jahre, um den Weg für ein besseres Abschneiden in 2025 zu bereiten“, erklärt der scheidende Fraktionsvorsitzende Spliethoff.

Margarete Wietelmann ist eine erfahrene Kommunalpolitikerin, die den Rückhalt in der Fraktion genießt. Sie muss mehrere neue Ratsfrauen und -männer ihrer Partei in die Fraktion integrieren und zahlreiche Aufgaben und Arbeitsschwerpunkte der ausgeschiedenen Mitglieder neu verteilen.