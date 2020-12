In einer Lagerhalle in Mülheim ist am Dienstagabend ein Mann gestorben. (Symbolbild)

Unfall Mülheim: Mann (24) stirbt bei Arbeitsunfall in Lagerhalle

Mülheim. Ein Mann ist am Dienstagabend in einer Lagerhalle in Mülheim gestorben. Er hat sich beim Hantieren mit einer Arbeitsmaschine verletzt.

Ein 24-Jähriger ist am Dienstagabend bei einem Arbeitsunfall in Mülheim ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin bestätigt, hat er sich beim „Hantieren mit einer Arbeitsmaschine“ in einer Lagerhalle tödliche Verletzungen zugezogen. Der Mann verstarb vor Ort.

Arbeitsunfall in Mülheim: Noch unklar, bei welcher Firma

Die Einsatzkräfte der Polizei waren gegen 20 Uhr zu dem Einsatz an der Sandstraße gerufen worden. Weitere Informationen hat die Polizei am Mittwoch nicht veröffentlicht. So sind die Umstände, unter denen er sich verletzt hat, bislang nicht bekannt.

Auch die Firma, bei der der Arbeitsunfall passiert ist, nennt die Polizei noch nicht. An der Sandstraße ist unterschiedliches Gewerbe angesiedelt, unter anderem die Thyssen Schachtbau Holding, Mannesmann Grobblech und der Haustechnik-Fachhandel Collin KG.

