Mülheim: Mann in der Nacht niedergestochen

Mülheim. Bei einem Streit am Sonntagmorgen auf der Eppinghofer Straße in Mülheim ist ein Mann niedergestochen und schwer verletzt worden.

Nach einem Streit zwischen zwei Männern am Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr auf der Eppinghofer Straße sucht die Polizei nun dringend Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und zu dem flüchtigen Tatverdächtigen geben können.

Etwa in Höhe des Kioskes zwischen dem Kreisverkehr und der Parallelstraße gerieten ein 40-jähriger Mülheimer und ein unbekannter Mann in eine Auseinandersetzung, im Verlauf der Streiterei habe der Unbekannte mindestens einmal mit einem Messer zugestochen, so die Polizei. Dabei traf er das Opfer in den Oberkörper und verletzte es schwer.

Danach flüchtete der Tatverdächtige zunächst zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo eine schwerwiegende Verletzung diagnostiziert wurde.

Aktuell ermittelt eine Mordkommission in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Duisburg die Hintergründe der Tat und erhofft sich sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Die Beschreibung des Flüchtigen: etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schwarze, nach hinten gegelte Haare, hellbraune Haut. Keine Angaben zur Bekleidung möglich.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Essen/Mülheim unter 0201 829-0.