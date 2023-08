Mülheim mal anders - Kulinarische Schnitzeljagd im September

Zwölf Mülheimer Gastronomiebetriebe beteiligen sich am 9. September an der Kulinarischen Schnitzeljagd quer durch die Stadt.

Mülheim. Für Feinschmecker gibt es in Mülheim viele Angebote. Bei der Kulinarischen Schnitzeljagd können Teilnehmer gleich mehrere kennenlernen.

Zehn bis zwölf verschiedene Mülheimer Gastronomiebetriebe an einem Tag (9. September) können Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Kulinarischen Schnitzeljagd besuchen und so die gastronomische Szene der Stadt erkunden.

In jedem der teilnehmenden Läden und Lokale gibt es dabei ein anderes Häppchen zu probieren, wobei es auch immer eine vegetarische Alternative gibt. Sieben Stunden haben Besucher Zeit, die Geschäfte in ihrem eigenen Tempo zu besuchen, laut Veranstalter am besten mit dem Fahrrad, denn dafür ist die Route ausgelegt.

+++ Gastronomie in Mülheim: Unsere Schwerpunkt-Seite +++

Diesmal dabei sind das Kunst- und Designhaus M40, das Café Einhorn, Rosie’s Icecream Cakes & Coffee, PLATI[num], Le Thè - Bubble Tea, die Pottschwarz Rösterei, das Restaurant Ronja, Spices 1822, das Café Löhberg, das Wiener Gasthaus und Café & Bar Lion. Was genau die einzelnen Betriebe servieren, wird vorher nicht bekannt gegeben, es wird aber auf jeden Fall vielseitig und lecker.

Letzte Gelegenheit für 2023

„Für Kulinarikliebhaber hat Mülheim so einiges zu bieten“, so der Gründer der Kulinarischen Schnitzeljagd, Peter Wiedeking. Er hofft bei diesem Event auch wieder ortskundige Besucher mit manchem Stop überraschen und ihnen eine neue Seite ihrer Stadt zeigen zu können.

Am Samstag, dem 9. September, zwischen 11 und 18 Uhr haben Interessierte zum letzten Mal in diesem Jahr die Gelegenheit, an einer solchen kulinarischen Tour teilzunehmen. Insgesamt 400 Karten gibt es, die bis zwei Wochen vor dem Event für je 30 Euro im Vorverkauf erworben werden können. Ab dem 26. August bis Mittwoch, den 6. September, stehen die verbliebenden Karten dann für je 35 Euro zum Verkauf.

Tickets und weitere Informationen gibt es auf der Website des Veranstalters: https://kulinarische-schnitzeljagd.de/shop

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim