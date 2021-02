Mülheim: LKW-Tank aufgerissen, Kraftstoff tritt aus

Kraftstoff läuft bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Mannesmannallee in Mülheim aus, die Feuerwehr beseitigt ihn mit Bindemittel.

Mülheim Die Kreuzung Mannesmannalle/Mellinghofer Straße musste Dienstagabend gesperrt werden. Kraftstoff lief aus einem LKW auf die Straße.

Zu einem Unfall auf der Mannesmannallee in Mülheim ist die Feuerwehr am Dienstagabend gegen 20.25 Uhr ausgerückt. Eine Polizeistreife hatte bemerkt, dass ein LKW in Höhe der Mellinghofer Straße alleine verunfallt war und die Brandbekämpfer zu Hilfe gerufen.

Denn: Der Tank des LKW war aufgerissen und es trat Kraftstoff aus. Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr abgesichert und eine weitere Ausbreitung des Kraftstoffes durch das Auftragen von Bindemittel verhindert. Für die Dauer des Einsatzes und der Aufräumarbeiten musste der Kreuzungsbereich Mannesmannallee /Mellinghofer Straße gesperrt werden.