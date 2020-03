Mülheim: Lkw-Fahrer jagt Diebe und gefährdet sich selbst

An der Tankstelle am Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim gab es einen gefährlichen Zwischenfall.

Mülheim An der Tankstelle am Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim ist ein versuchter Diebstahl gefährlich eskaliert. Ein Lkw-Fahrer wurde dabei verletzt.

An einer Tankstelle am Humboldtring in Mülheim, neben dem Rhein-Ruhr-Zentrum, ist in der Nacht zu Montag, 30. März, ein versuchter Diebstahl gefährlich eskaliert. Wie die Polizei meldet, wollte gegen 1.25 Uhr ein junger Mann (19) Wertgegenstände aus dem Fahrerhaus eines Tanklasters stehlen. Der 32-jährige Fahrer war im Verkaufsraum der Tankstelle, um sich die Liste mit den Tankfüllständen zu holen.

Dabei beobachtete er einen schwarzen Renault Kombi, der auf das Gelände fuhr. Aus dem Auto stieg ein Mann, lief zum Fahrerhaus des Tanklasters, öffnete die Tür und durchsuchte den Innenraum mit einer Taschenlampe. Der Fahrer lief hinaus, der 19-Jährige sprang vom Fahrerhaus hinunter und stieg auf der Beifahrerseite in den Renault. Auf dem Fahrersitz saß ein zweiter junger Mann.

Lkw-Fahrer wurde einige Meter von fahrenden Auto mitgeschleift

Der Lkw-Fahrer griff durch das offene Beifahrerfenster, um den Schalthebel in den Leerlauf zu stellen. Der Renault-Fahrer gab plötzlich Gas, so dass der Tanklasterfahrer einige Meter in Richtung A40-Auffahrt mitgeschleift wurde. An der Kreuzung schlug der Beifahrer dem 32-Jährigen ins Gesicht - dieser verlor den Halt und fiel aus dem Wagen. Er wurde durch den Schlag ins Gesicht und Schürfwunden an den Beinen leicht verletzt.

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach dem flüchtigen schwarzen Renault. Er wurde schließlich auf der Stauffenberg-/Ecke Dessauer Straße entdeckt, die jungen Männer (beide 19) wurden festgenommen.

Renault war als gestohlen gemeldet, Fahrer stand unter Drogen

Das Fahrzeug war seit 28. März als gestohlen gemeldet und hatte diverse frische Unfallschäden. Der Fahrer hatte keinen Führerschein und gab zu, dass er Alkohol und Drogen konsumiert hatte. Auch ein Alkoholtest beim Beifahrer war positiv. Beide Männer verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam